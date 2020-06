Otec Lewise Hamiltona nesouhlasí s restartem sezóny F1

Situace okolo koronaviru se v Evropě pomalu uklidňuje a státy rozvolňují opatření. Ve Velké Británii ale zůstává situace stále vážná. Každý den přibývá přes 1000 nakažených a počet mrtvých už přesáhl hranici 40 tisíc.

Anthony Hamilton si myslí, že se mělo s návratem k motorsportu počkat. Nemá obavy z bezpečnosti, připadá mu to spíše neetické.

„Měli bychom mít trpělivost a úctu a počkat do doby, než počet nových případů koronaviru klesne na nulu, takže klíčoví pracovníci (ve zdravotnictví) mohou jít domů, relaxovat a také si mohou užívat sledování sportu,“ řekl Hamilton pro ITV News.

„Chápu, že se musíme vrátit k podnikání co nejdříve, ale mělo by to být co nejbezpečnější a mělo by jít pouze o nezbytné podnikání.“

„Motorsport je celosvětový sport s globální fanouškovskou základnou. Nyní není čas obrátit se zády k těm, kteří se nemohou zúčastnit, nebo přijít a dívat se. Nyní je čas, abychom si počkali, byli trpěliví a podporovali je. Pokud nemáme fanoušky, nemáme sport a právě teď naši fanoušci bojují v první linii a zachraňují tak životy našich fanoušků.“

Podle Anthonyho Hamiltona sice počet mrtvých klesá, ale stále jde o vážnou hrozbu. Navíc by pro něj bylo nepříjemné si užívat Lewisovy závody a úspěchy v současné situaci.

„Nechtěl bych se dívat na televizi a fandit, zatímco tisíce lidí umírají na virus. Život a sport jsou důležité a jsou pro každého, takže bychom to měli trochu respektovat tím, že budeme trpěliví. Dobré dny se vrátí, ale spěch to jen zhorší.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson