Otec a syn Magnussenovi či Kubicův debut. Bývalí piloti F1 na startu v Le Mans

Juan Pablo Montoya (Oreca 07 – Gibson #21; LMP 2)

Pětačtyřicetiletý Kolumbijec Juan Pablo Montoya debutoval v největším vytrvalostním závodě světa v roce 2018 a s Ligierem JS P217 týmu United Autosports získal třetí místo ve třídě LMP 2. Letos pojede Le Mans potřetí a opět v LMP 2, stejně jako loni s prototypem Oreca 07 Gibson #21 týmu DragonSpeed. Rodák z Bogoty přišel do formule 1 v roce 2001 poté, co o rok dříve poprvé v kariéře vyhrál Indy 500. Ve světě „královny motorsportu“ následně strávil šest sezón u týmů BMW Williams a McLaren, získal sedm vítězství a dvakrát skončil na třetím místě v celkovém pořadí. Z F1 odešel Montoya do NASCAR, kde v hlavní sérii absolvoval 255 závodů. Z NASCAR vedly Montoyovi kroky do IndyCar, kde absolvoval v letech 2014 až 2016 tři kompletní sezóny u týmu Penske a získal své druhé vítězství v Indy 500. Juan Pablo Montoya je dále několikanásobným účastníkem závodu 24 hodin v Daytoně a předloni se stal šampionem IMSA WeatherTech SportsCar Championship ve spolupráci s Danem Cameronem.



Foto: IndyCar