Otázka za 3 body: Na čem odjet sprint?

Jezdci si mohou pro 17 kol sprintové kvalifikace zvolit libovolnou směs pneumatik. Bude to také jediný strategický parametr. Zastávky v boxech nejsou povinné a neočekávají se. Vzhledem k absenci zastávek nelze počítat s undercuty.

Před víkendem se předpokládalo, že jezdci absolvují sprint převážně na střední směsi. Podle Pirelli by ale nakonec mohli někteří jet na měkkých pneumatikách. První trénink trval jen 60 minut, týmy zatím nemají mnoho dat, ale vypadá to, že degradace v Silverstonu byla nízká.

Vloni ve druhém závodě v Silverstonu (GP 70. výročí) odjeli někteří jezdci na těchto měkkých pneumatikách i více než 20 kol.

„Je těžké předvídat, zda týmy použijí pro sprintovou kvalifikaci pouze střední pneumatiky, nebo také měkké,“ řekl Mario Isola pro Motorsport.com.

„Když se podíváte například na druhý závod, který jsme měli loni v Silverstonu, kde byla měkká směs, kterou máme tento týden, směsí střední, měli jsme některé jezdce, kteří byli schopni jet na měkké směsi bez vysoké degradace delší stinty, než je sprintová kvalifikace.“

„Měli jsme například Ocona, Leclerca, Strolla, Räikkönena a Giovinazziho. Ti všichni jezdili dlouhé stinty na směsi C3. Takže věřím, že vzhledem k tomu, že jsme loni měli podobné podmínky, co se týče teploty, je to dobrý ukazatel toho, co mohou zvolit.“

„Upřímně řečeno, před příjezdem sem jsem byl víceméně přesvědčen, že se všichni budou snažit odjet sprintovou kvalifikaci na střední směsi. Ale dnes, pokud se mě ptáte, si tím nejsem tak jistý. Pravděpodobně se dočkáme kombinace měkké a střední směsi.“

„Pokud se tak stane, bude to samozřejmě velmi zajímavé, protože u tohoto nového formátu si všichni mysleli, že sprintovou kvalifikaci odjedou všichni na stejné směsi. Možná to tak nebude.“

„Nechci vám prozrazovat příliš mnoho tajemství, ale samozřejmě vidíme data a ta naznačují, která auta zacházejí s pneumatikami lepším nebo horším způsobem. Věřím, že když se podíváte na předchozí závody, jsou zde vozy, které jsou schopny využívat pneumatiky lepším způsobem ve srovnání s ostatními.“

„Nemohu vyloučit, že by se někdo, zejména vzadu, mohl pokusit jet na měkkých a třeba na začátku zaútočit. Je to jen 17 kol, takže to není příliš dlouhý závod, kde by se tlačilo, co to jde. U některých jezdců vzadu, nechci říkat, že nemají co ztratit, ale určitě mohou zkusit něco jiného.“

Před sprintem, který začíná v 17:30, čeká ještě týmy od 13:00 hodinový trénink, ve kterém budou mít možnost vyzkoušet podmínky na trati.

Připomeňme, že sprint určí pořadí na startu závodu. První tři jezdci budou brát body (3, 2, 1).