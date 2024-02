Ostatní už asi jezdili s vyšším výkonem motoru, říká Verstappen

„Myslím, že to nebylo špatné,“ řekl Verstappen oficiálnímu webu F1. „Řekl bych, že je to velmi těsné. Možná, že někteří už zvýšili výkon motoru, pokud jde o maximální rychlosti. Ale my jsme se soustředili jen na sebe.“

„Měli jsme dnes pár drobných problémů s vyvážením, ale nic velkého. Je to jen o tom, že se snažíme najít to správné nastavení. Zvláště tady, na zdejším hrubém asfaltu, platí, že jakmile se dostanete na správné místo, tak získáte čas. Na to se budeme snažit zítra trochu více zaměřit.“

Verstappen se domnívá, že skončil šestý mimo jiné kvůli tomu, že jeho tým jezdil v pátek s nižším výkonem motoru Honda než ostatní.

„Neříkám, že to dělali všichni, ale pár jich to dělalo, takže si nedělám příliš velké starosti například s odstupem na první místo.“

„Ale v kvalifikaci to bude velmi těsné, takže to bude, myslím, velmi pěkné. Pokud jde o delší jízdy, tak tam jsem byl trochu více spokojený. Je tu ale také pár drobností, které můžeme udělat lépe.“

Marko mluví o větru

„Delší jízdy byly velmi dobré, ale samozřejmě teplota byla o pět až šest stupňů nižší než při testu,“ řekl Marko, kterého cituje racingnews365.com.

„Tréninky nebyly tak v pohodě jako zimní testy, ale stále si věříme. Řazení je trochu tuhé, i když u Maxe je to v podstatě běžná stížnost...“

„To si nemyslím,“ reagoval Marko na dotaz, zda je favoritem jiný tým. „Nemyslím si, že časy Mercedesu jsou zcela reprezentativní. Ferrari bude v závodě i v kvalifikaci velmi silné. Ale myslím, že z hlediska závodního tempa jsme stále nejrychlejším týmem.“

„Je tu větší vítr. Otázkou je, zda teď, když máme velmi účinné auto z hlediska aerodynamiky, nejsme na vítr citlivější. Ale je to první den, teprve na to přicházíme. Když je o šest stupňů chladněji a fouká nárazový vítr, tak se tomu musíte přizpůsobit. Samozřejmě to celou věc ztěžuje.“