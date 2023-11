Ostatní se loudali. Marko vysvětlil Verstappenovo předjíždění v tunelu [+video]

Když okruh v Abú Dhabí vstoupil do kalendáře, hodně se diskutovalo o tom, co se stane, když tam bude někdo bourat nebo bude mít třeba technický problém – reálně by to nejspíše nebyla taková katastrofa, protože i v tunelu lze vůz odklidit (všimněte si maršálů po pravé straně v místě, kde tunel zatáčí doleva).

Max Verstappen se ale ve druhém tréninku zapsal do historie okruhu něčím trochu pozitivnějším – v tunelu předjížděl. Hned na vjezdu do tunelu předjel Russella a o pár metrů (a pro Verstappena dlouhých pár sekund) později i Hamiltona. Jezdci Mercedesu to označili za „hloupé“.

Ze 120 minut běžného pátečního testování odjel Verstappen (a nejen on) 30 minut. V prvním tréninku v jeho voze jezdil Jake Dennis a druhý trénink přerušily červené vlajky.

„Chtěli jsme zajet dvě měřená kola na středních pneumatikách a dvě měřená kola na měkkých pneumatikách,“ vysvětlil Helmut Marko pro Motorsport Magazin.

„Maxovi to nakonec vyšlo, ale všichni ostatní se loudali.“

V době, kdy Verstappen v tunelu předjížděl, zbývalo do konce tréninku 15 minut.