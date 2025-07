Osobní vzpomínka na Julese Bianchiho, od jehož smrti dnes uplynulo 10 let

Dnes uplynulo přesně 10 let od smrti Julese Bianchiho. Měla jsem to štěstí, že jsem ho potkávala nejprve v roli fanynky a pak trochu i novináře. V následujícím článku jsem se rozhodla na něj sepsat osobní vzpomínku. Protože vzpomínky jsou dnes jediným místem, kde Jules stále může žít.

Julese Bianchiho jsem poprvé zaregistrovala na přelomu let 2009 a 2010. V té době byl úřadujícím šampionem F3 Euro Series a právě se stal vůbec prvním členem nově vznikající Ferrari Driver Academy. Navíc měl za manažera Nicolase Todta. Jeho budoucnost nám všem tedy byla poměrně jasná – z toho kluka jednou bude pilot Ferrari.

Nejprve se ale vydal na další logický krok své kariéry, s týmem ART postoupil do GP2 Series, kde se od něj tak trochu očekávalo, že půjde ve šlépějích svého předchůdce Nica Hülkenberga a k titulu z F3 přidá i ten z GP2.

V té době jsem jezdila každý rok do Monaka na velkou cenu a tam jsem od roku 2010 Julese pravidelně potkávala, nejprve jako fanynka. Tenkrát mě velmi překvapilo, jak byl ke svým fanouškům pokaždé laskavý, milý a vážil si jich. Určitě ne vždy měl náladu nebo čas, přesto rozdával úsměvy na všechny strany a nikdy nikoho neodmítl. Fanoušci ho za to milovali, a to ještě dávno předtím, než vůbec vkročil do formule 1. Není snad žádná dívka z té doby, která by s Julesem neměla společnou fotku, na které nikdy nechyběl jeho typický, možná trochu plachý úsměv.

Jak už víme, Jules se šampionem GP2 nakonec nikdy nestal. V obou sezónách, které v této kategorii absolvoval, skončil na třetím místě a připsal si pouze jedno vítězství. V nejlepší kondici ovšem v té době nebyla ani série GP2 a mnoho jezdců raději volilo přechod do stále populárnější Formule Renault 3.5. Tak pro sezónu 2012 učinil i Jules, který našel nové působiště u stáje Tech 1 Racing. Pro jeho fanoušky a fanynky to byl důvod k radosti. Na rozdíl od GP2, která byla striktně uzavřená okolnímu světu, nabízela World Series by Renault fanouškům vstup zdarma jak na tribuny, tak do paddocku a v pitlane pořádala četné autogramiády. Ten rok tak měl každý fanoušek příležitost svého idola potkat.

V roce 2012 jsem potkala Julese opět v Monaku. Kromě závodění ve Formuli Renault 3.5 ten rok působil i jako rezervní pilot Force India. Pirelli tehdy ve fanzóně pořádalo soutěžní akci pro rezervní jezdce. Proti sobě tam soutěžili Jules Bianchi, Lucas di Grassi, Jérôme d’Ambrosio, Jaime Alguersuari, Valtteri Bottas, Dani Clos, Alex Rossi a María de Villota.

Dnes trochu smutná fotka, nikdo tehdy nečekal, že do tři let hned dva z těchto účastníků zemřou v důsledku nehody s vozem Marussia. Tenkrát jsme to ale samozřejmě vnímali jinak. Většina těchto pilotů byla mezi fanoušky velmi oblíbená. A vidět je všechny takhle pohromadě, to byl zážitek. Ve fanzóně jsme se sešli s podobně naladěnými fanoušky z celého světa, a jelikož jsme se tenkrát všichni znali ze sociálních sítí i různých motorsportových fór, užili jsme si tam společně spoustu zábavy. Což je něco, co si v dnešní přelidněné fanzóně vůbec nedokážu představit.

Ze svých poznámek z té doby k této akci čtu: “Julesovi to vůbec nešlo, na simulátoru řídil ještě hůře než ve skutečnosti.” (???). No budeme tomu věřit. Třeba si ho dnes přeci jen trochu idealizujeme :) Nicméně i tak v rámci té soutěže skončil celkově třetí.

Na WSR do Maďarska jsem ten rok jela vůbec poprvé jako novinářka, bylo to všechno celkem nenadálé a já se tam teprve rozkoukávala. Když jsem se při kvalifikaci ocitla vedle Julesovi garáže, byla jsem z toho patřičně nadšená. Absolutním vrcholem pro mě bylo, když jsem před jeho vozem mohla stanout i na startovním roštu. A jelikož dojel třetí, byla jsem i u jeho oslav pod stupni vítězů a pak proti němu seděla na následné tiskové konferenci. Dočkali se ale i fanoušci, ti ho mohli potkat na autogramiádě nebo si na něj počkat v paddocku.

Téhož roku jsem se vydala ještě do Barcelony, kde se konal finálový víkend World Series by Renault a Jules tam bojoval o titul s Robinem Frijnsem. Skončilo to dost kontroverzně, Frijns vytlačil Bianchiho z dráhy, za což následně dostal od komisařů penalizaci 25 sekund, ale jelikož Jules nebyl schopen v závodě pokračovat, titul stejně získal Frijns.

To ale nezabránilo Julesovi dostat se do F1. I když pamětníci vědí, že to tak jednoduché nebylo. Force India dala přednost Adrianu Sutilovi a až těsně před začátkem sezóny 2013 se uvolnilo místo alespoň u Marussie, která v té době spolupracovala s Ferrari.

Ač jsem přístup do formule 1 neměla, Julese jsem potkávala i nadále. Očekávala jsem, že po přechodu do F1 už nebude jako dřív, že ho F1 změní stejně jako všechny jeho kolegy. Ale nestalo se tak, Jules si i nadále dokázal udělat čas na své fanynky a úsměvy nešetřil stejně jako v dobách svých začátků.

Byl také hodně všestranný a společenský člověk, takže ho bylo možné potkávat na spoustě akcí. Já ho viděla například hrát fotbal za Nazionale Piloti v Monaku, kde on — jakožto talent snad na všechno — na rozdíl od mnoha ostatních pilotů fotbal opravdu hrát uměl a patřil k hlavním tahounům týmu. Stejně tak zářil jako model na přehlídkovém mole při Amber Lounge fashion show, protože k tomu všemu i dobře vypadal.

Na Julesovi se mi také líbilo, že nezapomínal na své kořeny a pravidelně chodil navštěvovat nižší série, ve kterých dříve závodil. Na startovním roštu GP2 jste ho mohli potkat takřka pokaždé, to žádný jiný pilot F1 nedělal, ač odchovanci GP2 i FR 3.5 již dávno tvořili většinu startovního pole. Takhle jsem Julese potkala i v Monaku 2014 v pitlane před závodem GP2, kdy se přišel podívat na své bývalé kolegy. Tedy jen chvíli předtím, než on sám zajel svůj nejlepší závod ve formuli 1, v kterém získal první body nejen pro sebe, ale i pro tým Marussia.

A z podobného důvodu proběhlo i naše poslední setkání 14. září 2014. Objevil se v Maďarsku v rámci World series by Renault (přitom na Hungaroring se nechtělo cestovat ani spoustě novinářů, jelikož to na ně bylo příliš daleko). Jules tam kromě svého bývalého týmu přišel podpořit kamaráda Normana Nata, kterému se ten den podařilo zvítězit v závodě FR 3.5. A také svého kmotřence Charlese Leclerca, jenž právě prožíval svůj debutový rok ve formulových sériích a ve Formuli Renault 2.0 ten víkend skončil dvakrát druhý. Jules mohl být na co pyšný.

Co se stalo o tři týdny později v Suzuce, tu rozebírat neplánuji. Myslím, že ten temný 5. říjen 2014 si každý velmi dobře pamatuje sám. I když je jasné, že čas rychle plyne a každým rokem přibývají další a další fanoušci, pro které bude Jules pouze postavou z historických článků.

Když v červenci před deseti lety jeho život navždy vyhasl, probíhala následující závodní víkend v Maďarsku na startovním roštu F1 minuta ticha. Já to vše sledovala v televizi z hospitality GP2, společně s jeho bývalými kolegy a přáteli závodníky jako Norman Nato. No bylo to hodně emotivní.

Mám pocit, že s příchodem Charlese Leclerca do Ferrari se na Julese tak trochu zapomnělo, jako by jeho cesta byla dokonána někým jiným a to stačí. Pojďme si tedy alespoň dnešní den na Julese zavzpomínat, protože před 10 lety jsme přišli nejen o nadějného závodníka, ale hlavně o skvělého člověka.