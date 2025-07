Osmiválce by mohly přijít v roce 2029, věří prezident FIA

F1 příští rok přejde na nové pohonné jednotky ale také na udržitelné palivo, což zjednodušeně řečeno znamená, že bude zelená i v případě, že by místo šestiválců nasadila třeba osmiválce. Nedávno se objevily určité spekulace a úvahy, ale nakonec se nic nezmění. Zatím.

V budoucn by skutečně mohly přijít osmiválce. Hybridní část by ale nezmizela. F1 by si nejspíše ponechala KERS. Pohonné jednotky by byly jednodudušší a levnější. Zatím nebylo rozhodnuto, kdy se tak stane. Muhammad bin Sulajim ale věří, že by k tomu mohlo dojít už v roce 2029.

„Pro nás je V8 realitou,“ řekl Muhammad bin Sulajim pro Fleet Street. „Situace se vyvíjí velmi optimisticky. Mám z toho radost. FOM (Formula One Management) to podporuje, týmy si uvědomují, že je to správná cesta.“

„Musíme to udělat brzy. Potřebujete tři roky, takže doufejme, že do roku 2029 už něco budeme mít, ale palivo je také velmi drahé a s tím musíme být velmi opatrní. Převodovky jsou velmi drahé.“

„Současný motor je velmi složitý a drahý. Náklady na vývoj dosahují 200 milionů dolarů a samotný motor stojí přibližně 1,8 až 2,1 milionu.“

„Mnoho výrobců dnes montuje do svých aut osmiválce, takže z obchodního hlediska je to správné rozhodnutí. Kolik to bude stát? Cílem je, aby vše bylo o více než 50 procent levnější.“