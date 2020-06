Osm závodů a dál? F1 by i po Monze mohla zůstat v Evropě

První dva měsíce nového kalendáře má formule 1 zůstat v Evropě. Na seznamu není Hockenheim, o kterém se také uvažovalo. Místní ale nejsou překvapeni. Počítali, že v kalendáři nebudou, pokud se podaří s britskou vládou vyjednat výjimky z opatření a pojede se v Silverstonu.

Zatím není jasné, kam se F1 vydá po Monze. Chase Carey uvedl, že plán dalších závodů bude představen zhruba za měsíc. Podle hrubého harmonogramu by se měla F1 přesunout postupně do Asie.

Pravidla mluví jasně – F1 musí odjet nejméně osm závodů, což splňuje už první fáze, ale nejméně na třech kontinentech.

Jestli byla cesta k evropským závodům trnitá, tak k těm mimo starý kontinent je to doslova minové pole. Existuje řada omezení a dalších problémů.

Dva další závody v Evropě?

Podle Auto Motor und Sport se v zákulisí diskutuje o možnosti, že by F1 zůstala v Evropě i po Monze a odjela zde další dva závody.

Na tyto dva závody jsou tři kandidáti: Hockenheim, Imola a Mugello. Tři italské závody jsou nereálné, takže Hockenheim má šanci.

Poté ještě vypadá jednoduše konec roku – Bahrajn možná se dvěma závody, finále v Abú Dhabí. Ale to se bavíme už o přelomu listopadu a prosince. Co do té doby?

Destinace jako Singapur, Ázerbájdžán a Japonsko vypadají z mnoha důvodů obtížně realizovatelné. Někde nechtějí závody bez diváků, Japonsko zase nechce vpustit cestující z Evropy a USA do března 2021.

Ve Vietnamu jsou z F1 nadšení, ale už méně podzimním termínem. F1 tak podle Auto Motor und Sport zvažuje dva závody v Rusku. V Soči je veškeré zázemí a hotely jsou blízko. Na druhou stranu závody v Soči nepatří k těm nejzajímavějším.

Mexiko a Brazílie sice jsou ochotny přijmout kolotoč F1 s otevřenou náručí, ale z obou zemí přichází rekordní čísla o počtu mrtvých.

V USA se už rozjel NASCAR a restart čeká i IndyCar. Austin ale řeší finanční problémy. Možnou alternativou pro formuli 1 by byl návrat do Indianapolis

Kalendář F1 2020

# Datum Země Název (zkrácený) 1 5. července Rakousko Grand Prix Rakouska 2 12. července Rakousko Grand Prix Štýrska 3 19. července Maďarsko Grand Prix Maďarska 4 2. srpna Velká Británie Grand Prix Velké Británie 5 9. srpna Velká Británie Výroční Grand Prix 70 let F1 6 16. srpna Španělsko Grand Prix Španělska 7 30. srpna Belgie Grand Prix Belgie 8 6. září Itálie Grand Prix Itálie

Foto: Getty Images / Dan Mullan