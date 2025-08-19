Oscar Piastri bude mít v Melbourne „vlastní“ tribunu

Pilot McLarenu Oscar Piastri se v rodné Austrálii dočkal pocty. Organizátoři závodu v Melbourne po něm pojmenovali jednu z tribun v Albert Parku.
Lídr šampionátu F1, Oscar Piastri, v příštím roce rozšíří seznam pilotů, kteří se během domácích velkých cen mohou chlubit vlastní tribunou. Podobně jako Lewis Hamilton v Silverstone nebo Carlos Sainz v Barceloně, bude mít pilot McLarenu po sobě pojmenovanou tribunu na Albert Parku, který v příštím roce hostí první závod sezóny.
Piastriho tribuna bude umístěna přímo u cílové rovinky, nedaleko od startovního a cílového stanu, což nabídne fanouškům skvělý výhled na klíčové momenty závodu.
Piastri se k této novince vyjádřil s nadšením.
Po boku Brabhama či Ricciarda
Piastri se připojí k dalším australským závodním legendám, jako jsou Jack Brabham, Mark Webber, Daniel Ricciardo či Alan Jones, kteří již vlastní tribuny na okruhu Albert Park mají.
„Jsem opravdu nadšený z této zprávy, že budu mít svou vlastní tribunu na příští Velké ceně Austrálie. Připadá mi to neskutečné a nikdy bych si nemyslel, že se něco takového stane. Podpora fanoušků je neuvěřitelná a nemůžu se dočkat, až to všechno v březnu 2026 uvidím,“ uvedl rodák z Melbourne ve videu, které sdílel na sociálních sítích.
„Vidět všechny fanoušky na své vlastní tribuně přímo naproti garáži McLarenu, a to ještě v tak zajímavém místě, jako je cílová rovinka, bude naprosto úžasný zážitek. Očekávám, že atmosféra bude nezapomenutelná. Už se na to těším,“ podotkl dále Piastri.
Australský pilot navíc poděkoval všem, kteří za realizací myšlenky jeho tribuny stojí.
„Děkuju všem, kteří to umožnili, a také těm, kteří se na to těší a chtějí být součástí tohoto okamžiku. Australští fanoušci mě vždy podporují. Tohle je pro mě další důvod, proč se nemůžu dočkat, až budu v roce 2026 závodit v Melbourne.“