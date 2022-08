Oscar je náš preferovaný kandidát číslo jedna, říká Szafnauer. Co má s McLarenem neví

V posledních hodinách se objevily spekulace, že by mohl Piastri místo u „domácího“ Alpine skončit u McLarenu, kde by nahradil svého krajana Daniela Ricciarda.

„Nejsem zasvěcen do žádných předběžných dohod, které má s McLarenem, pokud vůbec nějaké má,“ odpověděl Otmar Szafnauer na dotaz Autosportu ohledně Piastriho záměrů.

„Ale slyším v pitlane stejné zvěsti jako vy. Co ale vím, je, že má vůči nám smluvní závazky. A my je máme vůči němu. A tyto závazky jsme celý rok dodržovali a trvají do roku 2023 a možná do roku 2024, pokud budou využity některé opce.“

„Naše letošní závazky vůči němu spočívaly v tom, že bude rezervním jezdcem, že ho také na značnou dobu posadíme do loňského vozu. Máme za sebou hodně přes polovinu toho programu na 5 000 kilometrů v loňském voze, což není zanedbatelné. Je to v rámci přípravy na závodění v příštím roce.“

„Také jde o první tréninky, simulace a tyto povinnosti jsme plnili na obou stranách. On je plnil, my je plnili.“

„Máme s ním tedy právní smlouvu do budoucna na rok 2023. Všichni jsme si vědomi, že to tak je. A pokud bude využita opce, tak i na rok 2024. Nevím, co udělal s McLarenem. Jak jsem řekl, nejsem do toho zasvěcen.“

Na otázku, zda Piastri nebo jeho vedení naznačili, že nehodlá závodit za Alpine, Szafnauer odpověděl: „Oscar a jeho tábor zvažují své možnosti, ať už to znamená cokoli.“

Je to docela paradoxní. Trh s jezdci rozhýbal Sebastian Vettel. Jeho bývalý týmový kolega Mark Webber je Piastriho manažerem.

Szafnauer také naznačil, že od chvíle, kdy se objevila zpráva o Alonsovi, byl s Webberem jen v malém kontaktu.

„Stalo se to teprve v pondělí, teď je úterý, jeho manažer je v Austrálii, je tam trochu časový posun. Ale snažil jsem se s Markem spojit a napsal jsem mu několik textových zpráv a také několik e-mailů. Dejte nám trochu času. Oscar je náš preferovaný kandidát číslo jedna.“

„Musíme teď, jak jsem říkal, pokročit, tohle se stalo teprve včera. Teď je úterý. Sedneme si a pokročíme v tom, jaké bude naše budoucí složení jezdců. A já si dovedu představit, že se ty volby nebudou lišit.“

„Neměly by nastat žádné komplikace. Pokud budou všichni věrni dohodám, které podepsali ještě před několika měsíci, měli bychom být schopni pokračovat podle dohod, které máme.“

Szafnauer dal jasně najevo, že Alpine vynaložila na přípravu Piastriho spoustu peněz a prostředků, a proto ho nenechá odejít bez boje.

„Jsou to značné investice. Nejde jen o finanční investici, ale také o emocionální a o to, abychom ho připravili na, jak doufáme, úspěšnou kariéru ve F1. Ne každý tým F1 to udělá pro jezdce, který prošel akademií, ale my jsme se rozhodli to udělat, abychom ho připravili. A udělali jsme to jen s ohledem na to, že tu bude v budoucnu závodit. Neudělali bychom to, kdybychom ho chtěli připravit pro některého z našich konkurentů.“