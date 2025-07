Oranžový kouř nad továrnou Mercedesu? Zatím nepřistavili ani kamna

Odejde Max Verstappen z Red Bullu? Je to velké téma na sociálních sítích. Objevují se vtipná meme – třeba oranžový kouř nad továrnou Mercedesu, což je samozřejmě narážka na volbu papeže a oranžovou barvu, kterou používají nizozemští fanoušci. Ale také nejrůznější fotomontáže a nesmysly.

Max Verstappen má smlouvu s Red Bullem do roku 2028, ale už od loňského roku se spekuluje o jeho přestupu, který by potenciálně kvůli změně pravidel mohl dávat smysl – i když samozřejmě nikdo neví, zda bude mít Mercedes opravdu nejlepší motor a jak to bude s celkovým balíčkem.

Vloni spekulace rozvířily problémy okolo Christiana Hornera. Ten nakonec situaci ustál, ale po Grand Prix Velké Británie byl vyhozen.

Novinář Erik van Haren, který má k Verstappenům velmi blízko, uvádí, že se od začátku měsíce nic nezměnilo.

Spousta relevantních otázek ale zatím nebyla zodpovězena. Jaký byl důvod odchodu Christiana Hornera? Hrál v tom nějakou roli Max Verstappen? Téma se nabízí, protože jeho otec Jos na začátku loňského roku varoval, že se Red Bull rozpadne, pokud Christian Horner zůstane šéfem týmu. Jeho vliv by však neměl být podle Van Harena podceňován ale ani přeceňován.

Ve Spa bude Red Bull pod tlakem a bude muset čelit mnoha otázkám – Max Verstappen, nový šéf Laurent Mekies i Oliver Mintzlaff (pokud dorazí). Předpokládá se, že za koncem Hornera stojí právě generální ředitel pro korporátní projekty a nové investice společnosti Red Bull GmbH.