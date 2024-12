Oranžová hradba v první řadě. Oba chceme vyhrát, ale zajistíme, aby McLaren získal titul, říká Piastri

McLaren má před posledním závodem sezóny náskok 21 bodů na Ferrari v Poháru konstruktérů a může titul získat poprvé od roku 1998. Brit si zajistil osmou pole position letošní sezóny, když svého týmového kolegu porazil o 209 tisícin sekundy.

„Byl to pro nás skvělý den. Možná trochu náročnější, než jsme doufali. S prvními dvěma pozicemi jsme spokojeni, jen to bylo možná trochu složitější. Moje kolo na konci bylo silné, takhle jsme chtěli zakončit den,“ řekl Norris.

„Musíme porazit Ferrari, ale chceme to udělat stylově. Chceme vyhrát, já chci vyhrát. Víme, co musíme udělat. Zůstáváme soustředění, jsme tu, abychom vyhráli každý závod. Zítra budeme mít dobrou šanci.

„Dáme do toho všechno. Víme, co musíme udělat, abychom dosáhli svého cíle. Tým odvedl neuvěřitelnou práci. Krásná kvalifikace na konec roku.“

Piastri: První řada je pro McLaren jako sen

Radost z úspěšné kvalifikace má také druhý Oscar Piastri, který zatím stále čeká na svou první pole position.

„Ve srovnání se včerejším večerem to bylo trochu náročnější. Chvíli nám trvalo, než jsme se do kvalifikace dostali, nakonec jsme ale pro tým dosáhli skvělého výsledku, mám z toho velkou radost,“ řekl Piastri.

„Přál bych si, abych mohl zajet to poslední kolo znovu, ale je to dobré, druhé místo je i tak dobrá pozice. Pro tým je první a druhé místo samozřejmě snem, takže snad to udržíme i zítra.

„Uděláme vše, abychom zítra získali titul, to je pro nás největším cílem. Jsem si jistý, že bychom oba rádi vyhráli závod, všichni by ale mnohem radši vyhráli titul. Zajistíme, aby se to stalo a abychom si to zítra užili.“