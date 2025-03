Oranžová hradba v první řadě. Norris si ale uvědomuje Verstappenovu sílu na mokru

Loňský vicemistr světa vyhrál kvalifikaci v Melbourne o 84 tisícin před domácím Piastrim.

„Je to skvělý způsob, jak začít tento rok. Velká gratulace týmu. Skvělá práce, pokračujeme tam, kde jsme na konci minulé sezóny skončili. Ale je to jen kvalifikace, počkejme a uvidíme zítra. Bude to náročný závod, dnes to byl ale skvělý začátek,“ řekl Norris.

„Auto je extrémně rychlé a když se vám to podaří poskládat dohromady, je to neuvěřitelné. Je ale velmi složité to dát dohromady.“

Norris přitom musel ve třetí části kvalifikace vsadit vše na jednu kartu, jelikož první měřený pokus v Q3 mu sportovní komisaři smazali kvůli překročení limitů tratě.

„Dnes to byl drobný souboj mezi mnou a Oscarem. Bylo to těžké, obzvlášť poté, co jsem v prvním kole vyjel mimo a porušil jsem limity tratě. Věděl jsem, že ve druhém pokusu budu v obtížné situaci. Musíte hodně riskovat, ale zároveň zajet čisté kolo.“

Brit zůstává nohama na zemi ohledně vyhlídek na možné vítězství v zítřejším závodě. Podle předpovědi má v neděli v Melbourne pršet a Norris si uvědomuje, jak silný je na vodě Max Verstappen z Red Bullu startující z třetího místa.

„Jsem přesvědčen, že auto je ve skvělé pozici, zároveň jsme ale nikdy nejeli na mokru. Víme, jak rychlý je Max a Red Bull na mokru. Uvidíme. Pro všechny to bude spousta příležitostí, ale zároveň hodně nových věcí na učení.“

Piastri: Možná jsem tam ještě měl nějakou rezervu

Oscar Piastri odstartuje do domácí velké ceny z první řady ze druhé pozice.

Australan po chybě v prvním pokusu v závěrečné části kvalifikace přistoupil k poslednímu kolu opatrněji. Následně přiznal, že na trati v Albert Parku měl ještě rezervy.

„Jsem celkem spokojen. Je samozřejmě skvělé začít rok v první řadě. Je to o jednu pozici horší, než bych chtěl, ale je to skvělý začátek roku a výborný výsledek mít tým v první řadě. Ted restartovat mysl a uvidíme, co přinese zítřek. V Q3 to nestačilo, je to ale jen začátek dlouhé sezóny, takže jsem se startem spokojen,“ řekl Piastri.

„Ve třetím sektoru jsem ztratil nějaký čas ve srovnání s předchozím pokusem. V prvním pokusu v Q3 jsem probrzdil a vyjel mimo, nechtěl jsem to udělat dvakrát, takže jsem tam možná nechal nějakou rezervu.“