Oranžová cunami a turbo od Hondy. Red Bull si na domácí trati věří

Ani ne tak délka jako spíše profil Red Bull Ringu (jen 10 zatáček) z něj dělá poměrně rychlý okruh – zejména z hlediska času na kolo. Ten se pohybuje těsně nad jednou minutou. V kvalifikaci tak můžeme očekávat poměrně malé rozdíly.

Ale to není jediný parametr, který má ve Spielbergu vliv. Okruh se nachází trochu výše nad hladinou moře. Podle Helmuta Marka to Red Bullu poskytuje výhodu.

„Je to tím motorem,“ řekl Marko televizní stanici Servus TV, kterou vlastní Red Bull. „A Honda má speciální turbodmychadlo, které má v nadmořské výšce, která je tam 670 metrů, asi v posledních letech malou, ale rozhodující výhodu.“

„A to pro nás bylo také velmi důležité. Slavili jsme tam první vítězství s motorem Honda. To bylo pro spolupráci a zejména do roku 2025 zcela zásadní, že se můžeme opřít o tento zdroj (pohonnou jednotku, pozn. redakce).“

Vítězové na Red Bull Ringu od jeho návratu

Rok Jezdec Tým 2014 Nico Rosberg Mercedes 2015 Nico Rosberg Mercedes 2016 Lewis Hamilton Mercedes 2017 Valtteri Bottas Mercedes 2018 Max Verstappen Red Bull 2019 Max Verstappen Red Bull 2020 Valtteri Bottas Mercedes 2020 Lewis Hamilton Mercedes 2021 Max Verstappen Red Bull 2021 Max Verstappen Red Bull

Marko očekává, že Mercedes bude na Red Bull Ringu slabší než v Silverstonu a to kvůli hrbolatější trati.

„Předpokládám, že pro Mercedes to bude opět mnohem těžší. Musí zvednout auto. Žádný problém, budou prostě pomalejší. Těžké je to, že máte velmi rychlé zatáčky, velmi úzké zatáčky, musíte dvakrát brzdit z rychlosti hodně přes 300 km/h a rozhodující je najít správné nastavení mezi mechanickou a aerodynamickou přilnavostí.“

„Ale jak jsem řekl, Max je tady rekordní čtyřnásobný vítěz a je také speciálně motivovaný – zvláště s touto holandskou fanouškovskou základnou... je to vzrušující.“