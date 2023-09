Oproti loňsku jsme se vůbec neposunuli, lamentuje Hamilton

Lewis Hamilton tvrdí, že má Mercedes na úplné čelo startovního pole stejnou ztrátu jako vloni.

V cíli závodu v Suzuce byl Lewis Hamilton opět tím úspěšnějším z jezdců Mercedesu, když dojel na páté příčce, dvě místa před svým kolegou Georgem Russellem.

Sedminásobný mistr světa se po dojezdu nechal slyšet, že to pro něj byl hodně náročný závod.

„Jsem vyčerpaný. Byl to velký boj, abych dojel co nejvýš a dostal se před jeden z vozů Ferrari, které pro tento závod měly upgrade,“ hodnotil britský závodník pro televizi Sky Sports.

Jezdec Mercedesu zároveň přiznal, že ho při jízdě trápí podobné problémy, s nimiž bojoval i s loňským monopostem.

„Dal jsem tomu všechno, protože vím, jak je to pro tým důležité. O víkendech, jako byl tento, je to však těžké. Pocitově je vše stejné jako vloni – poskakování vozu i jeho klouzání. Za poslední rok jsme udělali hodně práce, ale přesto nejsme předním pozicím o nic blíž,“ dodal Hamilton, kterého v Suzuce potěšilo alespoň to, že se mu podařilo předjet jedno ferrari, za jehož volantem seděl Carlos Sainz.