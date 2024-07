Oproti Barceloně jsme ve Spielbergu udělali pěkný krok vpřed, těší Ricciarda po zisku devátého místa

Zatímco Júki Cunoda má již sedačku u stáje RB pro sezonu 2025 jistou, Daniel Ricciardo zatím neví, zde bude pro stáj z Faenzy závodit i v příštím roce.

V posledních týdnech však Australan dosahuje lepších výsledků než Japonec, což rodák z Perthu potvrdil i v rakouském Spielbergu, kde dojel devátý a bodoval podruhé z posledních třech velkých cen.

Tým RB tímto rovněž nechal zapomenout na předchozí závod v Barceloně, kde oba jeho jezdci skončili daleko za body.

„Byl to těžký závod. Myslím, že jsme se hodně bránili, takže nás to stálo hodně soustředění a úsilí. Měl jsem dobrý start z vnější strany a vypadalo to dobře, ale pak jsem ztratil několik pozic,“ popsal po závodě Ricciardo.

„Posléze jsme si však vedli dobře. Tým odvedl dobrou práci se strategií, díky čemuž jsme porazili vozy týmu Alpine. Mám také pocit, že jsem se v posledním stintu dobře ubránil Fernandovi (Alonsovi, pozn. red.) a Pierrovi (Gaslymu). Oproti Barceloně jsme udělali pěkný krok a jsem rád, že jsem přivezl domů nějaké body. Teď se pokusíme udělat další krok vpřed na Silverstone,“ dodal Australan.

O poznání horší neděli než Ricciardo na Red Bull Ringu prožil jeho kolega Júki Cunoda. Japonec do závodu startoval ze 14. místa a na této pozici Velkou cenu Rakouska také dokončil.

„Závod začal dobře, po startu jsem byl hned za vozy stáje Alpine a Danielem. Ve třetím stintu jsem však byl hodně za nimi. Neměl jsem tempo a musíme zjistit, proč. Daniel tentokrát odvedl dobrou práci a zdá se, že jsme jako tým lépe pochopili, jakým směrem se máme v příštích závodech ubírat,“ prohlásil Cunoda.