Opravdu to bolí, ale jsem hrdý, mrzí Russella konec dobře rozjetého závodu

Při svém prvním představení v barvách Mercedesu Russell, který minulý a tento rok ve formuli 1 závodil za Williams, dominoval většině víkendu. Vyhrál oba páteční tréninky, v kvalifikaci skončil se ztrátou 26 tisícin na Valtteriho Bottase druhý.

Russell předvedl povedený start a v první zatáčce se dostal do čela, kde si vybudoval náskok. Ten ještě navýšil po prvních zastávkách v boxech. Když byl poté závod zpomalen safety carem, Mercedes se rozhodl povolat oba své jezdce najednou do boxů.

Mechanici ale zaměnili pneumatiky a Russell dostal na svůj vůz pneumatiky určené pro Bottase. Brit tak musel o kolo později do boxů znovu, čímž se propadl až na páté místo.

Na čerstvějších pneumatikách se ale dokázal rychle dostávat před své soupeře až na druhé místo za Sergia Péreze. V tu chvíli ale dostal pomalý defekt pneumatiky a musel do boxů znovu. Nakonec se dokázal probojovat na deváté místo, čímž získal své první body ve formuli 1. Navíc zajel nejrychlejší kolo závodu.

„Měl jsem závody, kde jsem přišel o vítězství. Ale dvakrát, nemohu tomu uvěřit. Nemohl jsem věřit tomu, co se děje. Jel jsem celým svým srdcem. Hlavně na začátku jsem měl závod pod kontrolou, pak vyjel safety car, což mě naštvalo,“ řekl Russell.

„Ale cítil jsem se dobře. Předvedl jsem dobrá předjetí, byl jsem motivovaný, byl jsem připraven stíhat Sergia a získat vítězství zpátky. Bylo by to těsné, ale dokázali bychom to. A pak nás to zas opustilo. To je závodění.

„Kdybyste mi na začátku víkendu řekli, že budu bodovat, řekl bych, že to bude fantastický víkend! Ale kdybyste mi řekli, že budu vést závod a pak to skončí takhle... argh... Opravdu to bolí, opravdu moc to bolelo, když jsem vystoupil z vozu. Hned jsem mluvil s rodiči, věděl jsem, že to cítili. Řekli, že mám být na co hrdý. To samé Toto (Wolff), James (Vowles) a Bono. Snad jsem tedy Totovi udělal problémy, které musí do budoucna vyřešit. Jsem šťastný, jsem hrdý.“

I Bottas měl v boxech problémy

Problém měl při druhé zastávce také Bottas, který do té doby jezdil druhý za Russellem. Mechanici nedokázali nasadit levou přední pneumatiku a Fin se v boxech zdržel půl minuty. Do cíle nakonec dojel o tři sekundy dříve před Russellem na osmém místě.

„Věděl jsem, že v prvním stintu na střední sadě bude důležitá pozice na trati, takže byla škoda, že jsem ji ztratil. Ve druhém stintu jsem ho ale celkem dost stahoval, takže jsem věděl, že vše je stále otevřené a mohli jsme mít velký souboj,“ řekl Bottas.

Jelikož měl jeho pneumatiky na svém voze Russell, dostal Bottas při klíčové zastávce na vůz stejnou tvrdou sadu, na které do boxů také přijel.

„Velká chyba týmu, kterou zanalyzujeme a poučíme se z ní. Byla to noční můra. Byl jsem na staré tvrdé směsi, která při zastávce ztratila spoustu teploty, proti klukům na čerstvé střední sadě.“