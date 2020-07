Oprava Verstappenova vozu by běžně trvala hodinu a půl, říká Horner

Verstappen skončil se svým vozem RB16 v bariéře, když na vlhké trati havaroval v nájezdu na startovní rošt. Nárazem si poškodil přední křídlo a zavěšení levého předního kola.

Přesto se dokázal vrátit na startovní rošt, kde mechanici asi 20 minut před startem zahřívacího kola začali opravovat jeho monopost. Práci přitom dokončili doslova pár sekund předtím, než vypršel časový limit stanovený pravidly, podle kterých musí být pět minut před výjezdem do zahřívacího kola na voze nasazeny všechny pneumatiky.

Díky tomu Verstappen mohl startovat ze sedmé pozice, kterou si vyjel v kvalifikaci. V cíli nakonec obsadil druhé místo.

„Myslím, že Max v tom kole na rošt vyjel z trati asi třikrát a ten třetí výjezd vypadal jako konečný. Okamžitě jsme viděli, že rameno řízení (trackrod) a určitě i tlačná vzpěra (pushrod) byly zlomené. Otázkou bylo, zda to (nehoda) poškodilo i nápravu (wishbone). Kdyby to poškodilo i nápravu, byl by to konec, rozhodli jsme se proto vrátit s autem na rošt a udělat maximum v opravě vozu na roštu,“ řekl Horner.

„Mechanici odvedli neuvěřitelnou práci. To, co by normálně trvalo hodinu a půl oni zvládli za 20 minut a skončili, když zbývalo 25 sekund do konce. Dnes jim patří veškerá zásluha, protože bez nich by dnes nebyl ten výsledek možný.“

Verstappen přiznal, že byl během práce mechaniků na roštu „velmi klidný“ a jakmile byl vůz připraven, chtěl se mechanikům za jejich tvrdou práci odvděčit.

„Seděl jsem ve voze. Slyšel jsem mechaniky, jak na sebe křičí '10 sekund! 5 sekund!' nasadili pneumatiky a přilepili na zavěšení poslední kousky pásky, aby se ujistili, že to drží. Zvedl jsem palec a oni jen 'jo, jo, je to opravený'. Vyjel jsem do zahřívacího kola, zkontroloval kola, zdálo se to v pohodě a během závodu se nestalo nic zvláštního, takže to bylo zcela opraveno. Šílené,“ řekl Verstappen.

Nizozemec také podrobněji popsal celou nehodu. „Zablokoval jsem kola, pustil jsem brzdu, zkusil znovu zabrzdit, znovu jsem zablokoval kola a prostě vyjel z trati. Celé kolo jsem měl problémy s přilnavostí, pak jsem jen zablokoval kola a jel jsem rovně.

„Myslel jsem, že je po závodě, dokázal jsem ale zařadit zpátečku a dostat se z bariéry. Nikdy se nevzdávám, přivezl jsem vůz na rošt s tím, že uvidíme, co se stane.“