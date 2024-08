Opět se spekuluje o předčasném konci Sargeanta. Kdo by ho mohl nahradit?

Logan Sargeant v posledním tréninku vyjel drobně na trávu a boural. Jeho vůz navíc začal hořet.

Asi není potřeba říkat, jak velká panuje frustrace u Williamsu. K nehodě došlo v tréninku na mokré trati – tedy v části víkendu, kde je zbytečné riskovat. Tým navíc nasadil dlouho očekávaný upgrade a to na oba vozy, ze kterého je nyní jen hromada trosek. Bude tak muset vyrobit nové díly, což samozřejmě stojí peníze.

Sargeant na konci roku končí u Williamsu a s největší pravděpodobností také ve formuli 1. Po nehodě se ale v paddocku začalo spekulovat o jeho předčasném konci.

Pokud by k němu došlo, tak patrně od Monzy, která je na programu už příští týden. Poté nás čekají závody v Baku a Singapuru, které pro debut nováčka nejsou zrovna ideálními okruhy.

V minulosti James Vowles podobné úvahy odmítal a prohlašoval, že Sargeant sezónu dokončí.

Kdo by mohl Sargeanta případně nahradit? Dříve se spekulovalo o Antonellim, který právě dnes slaví 18. narozeniny, takže může závodit ve F1 bez nutnosti zisku výjimky od FIA. Je ale otázkou, zda by se podařilo do Monzy vyřídit všechny náležitosti. Pro Antonelliho navíc debut ve Williamsu nedává moc smysl – je téměř jisté, že bude příští rok jezdit za Mercedes a lepší tak pro něj je dokončit sezónu ve F2 a pokračovat v přípravách se svým budoucím týmem – ať už ve formě testů nebo pátečních tréninků (první přijde na řadu zřejmě právě v Monze). Jedinou výhodou by bylo snad jen to, že by si zkusil okruhy, na kterých F2 nezávodí.

Antonelliho nemůžeme zcela vyloučit, nicméně se jeho jméno v současných spekulacích neobjevuje.

Podle Auto Motor und Sport (AMuS) už byl Vowles spatřen v kanceláři Tota Wolffa, a tak se začalo zmiňovat jméno Micka Schumachera. Pro Williams by to byla zajímavá PR možnost, Schumacher navíc má zkušenosti a je rezervním jezdcem Mercedesu. Kromě práce na simulátoru má i něco odjeto v testech.

Další možností je Liam Lawson. Podle AMuS ale už od Helmuta Marka zaznělo jasné „nein". A nebyl by to doktor Marko, aby svými slovy nerozjel samostatnou spekulaci. „V blízké budoucnosti máme s Liamem své vlastní plány,“ cituje Marka AMuS. Že by Sargeant nebyl jediným jezdcem, který by mohl být nahrazen už letos?

Mezi další potenciální jména patří Franco Colapinto, který je juniorem Williamsu a v současné době na šestém místě ve F2 nebo jeho soupeř a junior McLarenu Gabriel Bortoleto (aktuálně druhý ve F2).