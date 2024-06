Opět se spekuluje o návratu Binotta. Tentokrát je spojován s Astonem Martin

Mattia Binotto se občas objeví v paddocku formule 1, ale na sobě má civilní oblečení. Změní se to?

Mattia Binotto pracoval pro Ferrari od poloviny 90. let do konce roku 2022. Dotáhl to na šéfa motorářů, technického ředitele a nakonec i na šéfa celého týmu.

Po svém odchodu byl vloni spojován s Alpine, což není až tak překvapivé, protože u francouzské stáje je eufemisticky řečeno velmi vysoká a dynamická fluktuace zaměstnanců.

Binotto nakonec skončil mimo svět formule 1 a nastoupil jako výkonný ředitel divize E-Powertrain společnosti TEXA.

Nyní je ale opět spojován s týmem F1 a to konkrétně s Astonem Martin. Tým Lawrence Strolla sice investuje, buduje a spouští novou továrnu i technologie, ale na trati se mu až tak moc nedaří a v šampionátech zažil oproti loňské skvělé sezóně velký propad.

Podle Motorsport Total by Binotto mohl nastoupit jako technický ředitel. Zatímco Dan Fallows, který přišel z Red Bullu, by byl i nadále zodpovědný za konstrukci vozů, Binotto by se soustředil na „nastavení technických struktur“ a společně s Martinem Whitmarshem spolupracovat na dlouhodobějších a větších plánech.