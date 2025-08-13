Opět se objevily fotografie Wolffa a Verstappena na Sardinii. Tentokrát jsou nejspíše pravé

Na internetu jsou fotografie, které zachycují Maxe Verstappena a Tota Wolffa na jachtě u Sardinie.
Není to tak dávno, co se hodně spekulovalo o možném přestupu Maxe Verstappena do Mercedesu. Po Grand Prix Velké Británie se objevily fotografie, které měly zachycovat setkání Verstappena a Wolffa na Sardinii. Fotografie však byly falešné. Nešlo ani tak o práci AI jako spíše o úpravu starších snímků.
Verstappen před letní přestávkou také prolomil mlčení a potvrdil, že zůstane u Red Bullu.
Dnes se objevily nové fotografie. Opět jde o Sardinii. Max Verstappen měl podle snímků, které šíří například Autosprint, navštívit jachtu Tota Wolffa.
Podle webu PlanetF1 jsou fotografie tentokrát zřejmě pravé. Wolff a Verstappen tráví dovolenou v Sardinii a potkali se. Mělo by jít spíše o soukromé než pracovní setkání. Na Sardinii má dovolenou trávit také Charles Leclerc.