Opět nás trápilo poskakování monopostu, přiznal po GP Belgie Hamilton

Lewis Hamilton dojel v letošní GP Belgie na čtvrtém místě. Navzdory tomu, že podle svých slov opět pociťoval tzv. porpoising.

I když se v úvodu GP Belgie držel Lewis Hamilton na třetí pozici, pódia se nakonec nedočkal. Brit se v cíli musel spokojit se čtvrtým místem, ke kterému přidal bod za nejrychlejší kolo závodu.

Sedminásobný šampion navíc po dojezdu přiznal, že se během závodu trápil s tzv. porpoising, tedy jevem, který způsobuje poskakování monopostu a který trápil v loňské sezoně řadu týmů, včetně Mercedesu.

„Myslím, že to byl takový závod bez akce, moc se toho nedělo. Nebyl jsem schopen držet krok s auty přede mnou,“ řekl Hamilton v cíli Sky Sports F1.

„Na začátku jsem se trápil, máme problém hlavně se zadní částí našeho monopostu. Tento víkend navíc vůz poskakoval, takže jsme se vrátili k tomu, co jsme měli vloni,“ přiznal pilot Mercedesu.

„V závěru závodu jsem se držel Ferrari (Charlese Leclerca, pozn. red.), ale nemohl jsem se k němu přiblížit. Na konci jsem pak zajel nejrychlejší kolo závodu, bylo hezké mít náskok na auto za námi. Bylo také hodně větrno, takže bylo těžké udržet vůz na trati,“ popsal své dojmy Brit, který se blíže vyjádřil i k porpoisingu.

„Tým neví, co to způsobovalo a je to pro mě dost znepokojující. Budeme na tom pracovat s daty a pokusíme se zjistit, co s tím pro příští závod udělat,“ dodal Hamilton.