Opatření spojená s koronavirem ztěžují týmům F1 přípravu na (staro)nové závody

Týmy a jezdce nyní čekají čtyři závody na okruzích, které v minulých letech nebyly v kalendáři a formule 1 na ně zavítá v letošní zkrácené sezóně poznamenané koronavirem.

Příští víkend se pojede poprvé od roku 2013 na německém Nürburgringu Velká cena Eifelu. Následně bude vůbec poprvé hostit závod formule 1 portugalský okruh Portimão, než se týmy přesunou na italskou Imolu, která naposledy hostila formuli 1 v roce 2006.

V polovině listopadu se formule 1 vrátí také do Istanbulu, který pořádal Velkou cenu Turecka mezi lety 2005 až 2011.

Týmy se již dříve dohodly, že v rámci snižování nákladů nebudou na těchto tratích pořádat soukromé testovací dny. Důležitou přípravu proto pro ně představuje zejména jízda na simulátoru.

Většina týmů formule 1 sídlí ve Velké Británii, ne všichni piloti ale žijí na britských ostrovech a musí tedy na simulátor cestovat. Vzhledem ke karanténním opatřením, které jsou zavedeny ve snaze omezit šíření nemoci covid-19, je však obtížnější takové tréninkové jízdy na simulátoru absolvovat.

„Letos se nám trochu nahromadily nové okruhy. Za normálních okolností se musíte vypořádat s jedním nebo dvěma. S těmito novými okruhy přichází spousta další práce, kterou děláte. A v ideálním případě máte piloty, kteří jezdí na simulátoru,“ řekl hlavní traťový inženýr Mercedesu Andrew Shovlin.

„S omezeními spojenými s covidem je to ale čím dál těžší, protože výjimky se vztahují pouze na závodní víkend. Nejste od toho osvobozeni jen proto, že jste ve F1, je to speciálně na závody. Ukazuje se, že s příchodem všech těch nových tratí je to celkem obtížné.“

Všichni lidé, kteří pracují v prostředí formule 1, mají výjimku a po návratu zpět do Velké Británie nemusí nastoupit do karantény. Platí to však jen v případě, že se vrací z velké ceny.

Kromě závodních jezdců Lewise Hamiltona a Valtteriho Bottase na simulátoru Mercedesu jezdí také jeho rezervní piloti Stoffel Vandoorne a Esteban Gutiérrez.

„Samotná normální práce při výběru toho, jak s vozem pojedete a ostatní věci, to je stejné ať jedete kamkoliv. Ať je to známý nebo neznámý okruh, je tam více elementů. Musíme pochopit, jak na tom budou asi pneumatiky. Z toho pohledu je přípravná práce před podnikem náročnější.“

Velkou neznámou bude podle Shovlina také počasí na Nürburgringu. To je na západě Německa v pohoří Eifel, kde se okruh nachází, vždy velmi zrádné a rychle se mění. Závod se navíc pojede v polovině října.

„Další velkou neznámou bude také to, co bude dělat počasí. Ten rozsah možností počasí by mohl být poměrně široký, tím by to mohlo být zajímavé. Je to dobrý okruh, bude hezké se tam vrátit.“