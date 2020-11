Opakované záběry nehody v televizi? F1 odmítla kritiku Ricciarda

Záběry nehody se objevily v přímém přenosu. Kamera v tu chvíli zabírala primárně čelo startovního pole, ale byl vidět i náraz Grosjeana do bariéry a ohromná ohnivá koule. Poté se žádné záběry z místa nehody neobjevovaly.

F1 má pro podobné případy protokoly. Nejdříve se ujistí, že je v pořádku jezdec, což bylo vidět zhruba půl minuty po nehodě, kdy se Grosjean sám dostal z ohně přes bariéru. Poté se ještě ověřovalo, zda nedošlo ke zranění některího z traťových maršálů. Jakmile to bylo potvrzeno, kamery se zaměřily na místo nehody, sledovaly opravu bariér i odjezd Grosjeana sanitkou. Mnohokrát byly také opakovány záběry samotné nehody, což samozřejmě viděli i jezdci v boxové uličce.

Opakování záběrů kritizovali někteří jezdci. Nejostřeji Daniel Riccirado, který uvedl, že je z formule „znechucený a zklamaný“. F1 ale postup hájí. Byl prý standardní.

„Zaprvé, ve F1 tohle není o zábavě,“ řekl mluvčí F1, kterého cituje Autosport. „Před přijetím jakéhokoliv rozhodnutí o puštění opakovaného záběru je nutné splnit několik protokolů a procedur.“

„Po nehodě jsou přerušeny všechny onboard záběry, pohled z vrtulníku atd. Mezi ředitelstvím závodu a vysílacím centrem dochází k přímé komunikaci.“

„Dokud není potvrzeno, že je jezdec v pořádku, neukazují se žádné záběry. V tomto případě ukázala F1 až Romaina u sanitky, se sundanou helmou a s tím, že s pomocí dokázal i chodit.“

„Dokud ředitelství závodu a FIA nepotvrdili, že jsou všechny osoby v bezpečí – jezdec, maršálové, lékaři, nebyly vysílány žádné záznamy nehody. Vysílání opakovaných záběrů začalo až pak.“

Podle mluvčího F1 jde pak o kontext toho, co divák vidí a slyší prostřednictvím komentáře. „Mluvilo se o bezpečnosti Romaina, svatozáři, vylepšené bezpečnosti, aktualizacích ze zdravotního střediska.“

Steiner problém nevidí

Vysílání opakovaných záběrů nevadí šéfovi Haasu. „Můžete na to mít dva pohledy,“ řekl Steiner.

„Můj názor je, že pokud to mělo šťastný konec a nic strašného se nestalo, tak proč to neukazovat, aby to lidé pochopili?“

„Jo, bylo to hrozné, ale všichni jsou v pořádku. Chtěli jsme, aby se zprávy dostaly co nejdříve k lidem, aby věděli, že je Romain v pořádku, a to proto, že je obtížné kontaktovat rodinu, přátele, lidi, kteří ho znají, lidi z týmu.“

„Když pošleme takhle zprávu skrz televizi, je to mnohem silnější.“

„Pokud to skončí dobře, nemám s tím problém. Samozřejmě, pokud se stane něco špatného, ​​nemělo by se to ukazovat. Nejsem odborník na televizní etiku, ale podle mého názoru se ukázala dobrá věc.“

„Byla to hrozná nehoda, ale měli jsme štěstí a všechno skončilo dobře. Nechci říct, že to bylo dobré, protože takové věci nejsou dobré, ale bylo to prostě OK.“