Opakované záběry nehody: Ricciardo názor nezměnil. Grosjeanova manželka mu poděkovala

Formule 1 na Ricciardova slova už reagovala a vysvětlila, že má přesné postupy a protokoly. Záběry z nehody ukáže vždy až poté, co je zřejmé, že je jsou jezdec i traťoví maršálové v pořádku.

Daniel Ricciardo ve čtvrtek v Bahrajnu prozradil, že dostal nabídku setkat se na toto téma s šéfy formule 1.

„Dnes si je vyslechnu a dozvím se důvody. Rád se něco přiučím,“ řekl Ricciardo.

Podle Ricciarda stačilo vidět záběr nehody jednou a k tomu záběr, že je Grosjean v pořádku. „Měl jsem pocit, že to je vše, co jsme opravdu potřebovali vidět. Měl jsem pocit, že je to bezohledné vůči jeho rodině, ale také to odvádělo pozornost, protože pokaždé, když jsme šli do garáže a zkoušeli zjistit, co se děje, byla jediná věc, kterou jsme viděli, něco, co vypadalo jako nekonečné opakování.“

„Narazil jsem na Romainovu manželku Marion a ona ocenila mé komentáře a myslím, že to je vše, co jsem potřeboval.“

Ricciardo dodal, že nikdy neměl pocit, že by nehody byly součástí přitažlivosti závodů, i když chápe, proč je někteří lidé „mají rádi“.

„Dostáváte klipy ve stylu ‚Viděl jsi nehodu v Indy 500‘? Mě to nikdy moc nelákalo. Někteří to milují. Někteří milují vidět všude trosky, ale mám pocit, že mi už není 10 let. Víte, z toho tak nějak vyrostete.“

„Kromě toho si myslím, že tam byl náraz kolem 54 G a beru to tak, i když mě nechápejte špatně, nejsem žádný lékař, ale možná později v ten večer mohly nastat další komplikace, o kterých interně nevíme. Měl jsem pocit, že to bylo trochu zneužíváno.“