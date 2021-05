Oni to zvládnou za 2 sekundy. A ty? Red Bull Pit Stop Challenge míří do Česka a na Slovensko

Red Bull Pit Stop Challenge míří do Česka a na Slovensko. Na akci si můžete vyzkoušet výměnu kola vozu formule 1. Je to úkol, který nezvládnete sami. Přihlásit se může kdokoliv, kdo složí čtyřčlenný tým. Každý člen musí být alespoň 16 let starý.

Vítěz Challenge vyhraje pro sebe a své parťáky zájezd na závod formule 1.

Red Bull Pit Stop Challenge bude mít v Česku šest zastávek. Registrace se na webu Red Bullu spustí už brzy. Slovenské termíny naleznete na slovenské mutaci webu.

19. června: Cargo Gallery, Praha

27. června: Autoklub ČR, Praha

3. a 4. července: Potštejn

11. července: Výstaviště Brno

16. a 17. července: Riegrovy sady, Praha

18. července: Kampus Jihočeské univerzity, České Budějovice

Všechny akce probíhají od 12:00 do 20:00.

Red Bull je v posledních letech v případě zastávek v boxech nejlepší. Drží také rekord. V Brazílii 2019 vyměnil kola za 1,82 sekundy. Vloni měl devět z deseti nejrychlejších zastávek. Při nich se dostal pod 2 sekundy.