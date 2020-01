23. ledna | Red Bull prodloužil spolupráci se společností ExxonMobil jako dodavatelem paliv, maziv a technologickým partnerem.

22. ledna | Formule 1 potvrdila, že Drive to Survive bude na Netflixu 28. února.

22. ledna | Racing Point představí svůj vůz 17. února.

22. ledna | Vypadá to, že by nová série Drive To Survive mohla mít na Netflixu premiéru 1. března.