On-line: Grand Prix Německa 2019

14:50: máme potvrzené, že na start jeli Leclerc a mercedesy na přechodných. Ale to samozřejmě nic neříká o tom, co bude mít kdo nazuté na startu. Déšť trochu zesílil, takže to vypadá na start na mokrých.

14:49: Samozřejmě se také ochladilo. Vzduch má 21 °C, trať 26.

14:46: Ted Kravitz je z toho úplně nadšený...

Are you as excited as @tedkravitz? 😂



Ted is pumped for a wet race here at the #GermanGP! pic.twitter.com/H0g1cqZg0k — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) July 28, 2019

14:45: Leclerc hlásí, že na trati je pro pneumatiky do přechodných podmínek přece jen moc vody...

14:44: před závodem se nám měnil startovní rošt. Norris dostal penalizaci kvůli nasazení nových komponent pohonné jednotky.

14:42: z pole position odstartuje Lewis Hamilton. Vedle něj bude v první řadě stát Verstappen. Druhá řada patří Bottasovi a Gaslymu. Jezdci Ferrari měli v kvalifikaci technické problémy a odstartují z 10. (Leclerc) a 20. (Vettel) místa.

14:38: Jezdci mohou pro start nasadit zelené i modré pneumatiky. Nyní to bude hodně těžké rozhodnutí, zda jít do pneumatik do přechodných podmínek nebo do mokra.... například Hamilton jel na startovací rošt na přechodných. Leclerc zdá se také...

14:37: Mokro...

14:33: Speciální případ je Alexander Albon, který na mokru s vozem F1 nejel nikdy.

14:31: Závodění na mokru bude docela... pikantní. Zatím nikdo nemá zkušenosti s letošními pneumatikami do přechodných podmínek a do mokra. Výhodu by mohli mít jezdci Ferrari a Red Bullu, kteří si vyzkoušeli letos prototypy pro rok 2020, které se od těch, které mají teď nazuté moc neliší.

14:29: V Hockenheimu je mokro a slabě prší. Na start za SC to nevypadá, ale na slicky určitě také ne.

Just like Austria it’s a Sunday car boot sale on the grid today...: pic.twitter.com/I9RpPl8JRC — Adam Cooper (@adamcooperF1) July 28, 2019

14:23: Vítejte u online přenosu z Velké ceny Německa 2019.

Foto: Getty Images / Mark Thompson