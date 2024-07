Omluví se Verstappen Norrisovi? To spíš zamrzne peklo, tvrdí Coulthard

Konec letošní Velké ceny Rakouska byl hodně vypjatý, a to díky tvrdému souboji mezi Maxem Verstappenem a Landem Norrisem.

Ten vyvrcholil v 64. kole poté, co spolu v nájezdu do zatáčky číslo 3 oba jezdci kolidovali. Podle sportovních komisařů byl hlavním viníkem kolize Verstappen, který se před průjezdem zatáčkou mírně posunul doleva a vrazil do svého soupeře.

Bezprostředně po závodě se Norris nechal slyšet, že by se mu měl Verstappen omluvit, jinak prý přijde o jeho respekt... Podle bývalého jezdce F1 Davida Coultharda je však scénář s omluvou nepravděpodobný.

„To dřív zamrzne peklo,“ prohlásil Coulthard ve vysílání televize Channel 4.

„Max řekne: 'Závodil jsem!'...Víme, jaké to bylo, když to byl Lewis, kdo jezdil kolo na kolo s Maxem. Max je jeden z nejtvrdších závodníků, abyste ho porazili, musíte se mu vyrovnat,“ sdílel svůj názor bývalý pilot McLarenu či Red Bullu, který chápe oba pohledy – ten Norrise, i ten Verstappena.

„Je jasné, že Landa vytlačil mimo trať. Na druhou stranu budu rozumět i Maxovi, když řekne, že Lando mohl jet více zleva přes obrubník. Komisaři, kteří mají více informací, se na to ale podívali a udělili Maxovi trest,“ uzavřel Coulthard s tím, že penalizace Verstappena nijak nepoškodila, jelikož by byl klasifikován na pátém místě i bez ní.