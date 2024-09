Omezování a trestání vulgarit se nelíbí šéfům týmů ani GPDA

FIA chce omezit vulgární výrazy v týmových rádiích. Podle GPDA i šéfů týmů to není správné rozhodnutí.

Max Verstappen během oficiální tiskové konference FIA řekl, že v kvalifikaci v Baku byl Red Bull po změnách nastavení „v prd***“. Od stewardů dostal trest v podobě příkazu „vykonat nějakou práci ve veřejném zájmu“.

Podobných vyšetřování a většinou napomenutí jsme už viděli v minulosti více. Ke sportovním komisařům museli dokonce i šéfové týmů.

Trest přichází v době, kdy se řeší rozhovor s prezidentem FIA. Muhammad bin Sulajim chce omezit vulgární výrazy v týmových rádiích. Zatímco v oficiálním vysílání jsou rádia vybírána FOM a vypípána, v F1TV běží vše živě.

Alexe Wurze, který je předsedou GPDA (Asociace jezdců Grand Prix) trest pro Verstappena překvapil. Podle něj byl „neobvyklý“ a nepředcházela mu diskuse s jezdci – ačkoliv tady by FIA nejspíše argumentovala tím, že mírnějších trestů za tento prohřešek už padlo více.

„Jezdec musí být schopen být sám sebou. Tak se kdysi Formule 1 stala velmi populární, protože jezdci mohli být trochu víc sami sebou. Součástí toho je i používání jazyka,“ řekl Wurz pro ORF.

Podle Freda Vasseura by se na slova jezdců mělo nahlížet jinak, když jsou ve voze. „Musíme rozlišovat jazyk během závodu,“ řekl.

„Na fotbalistovi mikrofon nemáte. Nechci uvádět fotbalistu jako příklad, ale musíme také pochopit, že řídí auto rychlostí 350 km/h a nejsem si jistý, že jazyk je pro ně při řízení auta na prvním místě. Naprosto to chápu.“

„Můžeme diskutovat o jiném přístupu a opět to nebudu dělat z pochopitelných důvodů, ale myslím si, že když sedají do auta, je to trochu drsné.“

Šéf týmu Williams James Vowles do značné míry souhlasil. „Když jste v určitém okamžiku na trati a dokonce v okamžiku, kdy si myslíte, že někdo ohrozil váš život, což jsou často některé manévry, ke kterým dochází, tak všichni, každý... by na to emotivně reagoval.“

„Jasně, chápu, že jsme světový sport a že existují prvky, které musíme mít pod kontrolou. A jsou i jiné situace, kdy se třeba použil jazyk při jízdě do boxů nebo při stání v boxové uličce. Tomu se dá zabránit.“

„Ale musíme se také uvědomit, že máme jedny z nejelitnějších sportovců na světě, kteří jako gladiátoři dávají v sázku svůj život, a to vyvolá emocionální reakci.“