Omezení vytváří rovné podmínky, těší Norrise

Globální pandemie koronaviru způsobila nejen zrušení nebo přesunutí prvních devíti závodů letošní sezóny, ale také posunutí tradiční letní přestávky, během které týmy na dva týdny musí zavřít své továrny.

Tato nucená dovolená byla letos ze 14 dnů prodloužena původně na 21 a následně na 35 dnů. Všechny továrny jsou přitom zavřené právě nyní, kdy ve většině států Evropy, kde týmy sídlí, platí omezení.

Zároveň bylo oznámeno, že vozy původně vyvinuté pro letošní sezóny budou využity také pro ročník 2021 jen s omezenými možnostmi vývoje. Podle nových pravidel, která měla začít platit příští rok, se pak začne závodit až v roce 2022.

Norris, kterého čeká druhá sezóna ve F1, je rád, že nařízení platí pro všechny a nikdo není zvýhodněn.

„V současné situaci nikdo nemůže vyvíjet a snažit se zrychlit své vozy, mohou jen být doma a přemýšlet nad tím. Myslím, že všechno, co udělali, je pro všechny nejlepší. Ať už z pohledu předních týmů nebo těch pomalejších, všichni mají v tuto chvíli rovné podmínky v tom, co mohou dělat. A lépe postavené a rychlejší týmy, které mají více peněz, nemají žádnou výhodu,“ říká Norris pro Motorsport.com.

Norris nucené přestávky využívá zejména pro závodění na simulátoru, ale také na studování telemetrie.

„Mám na pevném disku všechno, co potřebuji, každé video z minulého roku, z předsezónních testů, data. Takže pokud se chci nebo potřebuji kdykoliv podívat, nebo mluvíme přes telefon a chceme něco probrat, velmi snadno se mohu podívat na data nebo video.

„Snažíte se jen držet v paměti to, o čem je formule 1. Protože i když závodíte na simulátoru, máte možnost cítit ovládání vozu, pak je tam ale zpětná vazba, jak je vůz F1 odlišný od vozů, se kterými jezdíte na simulátoru.

„Jen se snažíte udržet se v realitě, jaké je to ve F1 oproti tomu, kdy jen jezdíte na simulátoru. Ať už je to sledování nějakého videa, dat nebo něčeho podobného, je to dobrá věc,“ dodává.

Foto: Getty Images / Mark Thompson