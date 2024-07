Oliver Bearman mezi dvěma světy: řídit vůz F1 je pro mě přirozené

Devatenáctiletý Brit se s námi podělil o to, jaké je to žít ve formuli 2 a formuli 1 současně.

Oliver Bearman toho má letos opravdu hodně. Ve formuli 2 závodí za tým Prema, kromě toho je rezervním pilotem Haasu i Ferrari a členem jezdecké akademie Ferrari. S Haasem letos absolvoval již dva volné tréninky a samozřejmě nesmíme opomenout jeho závodní debut s formulí 1 v Džiddě. Jeho typický závodní víkend tedy vypadá tak, že pobíhá mezi paddocky F1 a F2. V jednu chvíli ho vidíte v motorhome Haasu plnit si své mediální povinnosti a za pár minut už se prohání na koloběžce v kombinéze Premy po paddocku F2.

Devatenáctiletý pilot si na svou situaci ale rozhodně nestěžuje. „Psychická zátěž je to poměrně vysoká. Ve čtvrtek, a dokonce ani v pátek, nemám čas ani na oběd nebo tak něco, jenom běhám mezi Premou a Haasem, ale má to dobrý důvod,“ rozpovídal se junior Ferrari pro přítomné novináře včetně F1sport.

Velkou výzvou je také nutnost přizpůsobit se dvěma rozdílným vozům najednou, a to obzvláště ve dnech, když se účastní pátečních volných tréninků F1, po kterých ihned následuje kvalifikace F2, jako tomu letos bylo v Imole a Barceloně a loni v Abú Zabí. V této situaci ovšem optimisticky naladěný Brit spatřuje i výhody, třeba v tom, že mu volný trénink F1 dovolí vyzkoušet si trať těsně před kvalifikací F2. Samotný přesun mezi vozy si pak trénuje na simulátoru.

V sobotu získal Bearman na Red Bull Ringu své první letošní vítězství. Jinak se letos ve formuli 2 pouze trápí, v půlce sezóny je celkově až čtrnáctý.

Foto: Prema

„V F2 je problém, že nemáte šanci odjet dostatečný počet kol. Pro trénink dostanete jednu sadu pneumatik, a pak jdete rovnou do kvalifikace. Takže ve formuli 2 není dost času dostat se do tempa. A pak v takové Imole, kde jsem nejel dva roky, bylo vážně příjemné odjet více kol.“

„Na druhou stranu je jezdecký styl příliš odlišný, takže je pak obtížné vrátit se do kvalifikace F2, když máte pouze dvě kola na to dostat se do tempa. Na tomto tedy před závodním víkendem opravdu pracuji. Zaměřujeme se na vizualizaci rozdílů ve stylu řízení, a také si to zkoušíme na simulátoru: skočit z formule 2 do formule 1 a zpět do formule 2…“

Kromě toho že je vůz F2 je mnohem pomalejší, vidí Brit hlavní rozdíly mezi oběma vozy v tom, že formule 1 se řádí mnohem přirozeněji a intuitivněji. Vůz formule 2 oproti tomu vyžaduje více respektu a vědomého řízení.

„Já osobně shledávám styl řízení vozu F1 jako přirozenější – vše tam přichází tak nějak samo. Způsob, jak jet rychle v F1 je pro mě intuitivní, dává smysl. Kdežto v F2 musíte vůz více respektovat, musíte opravdu vědomě řídit. Kdežto F1 se řídí trochu víc podvědomě a přirozeněji.“

A prý to není způsobeno letošním vozem F2, který Prema stále nepochopila. Je to obecná charakteristika vozů formule 2.

„Ano, tento rok se jako tým dost trápíme, abychom porozuměli autu, takže tato charakteristika je ještě zvětšená. Ale takto to je ve formuli 2 obecně. Máme méně přítlaku, takže vůz má tendenci trochu více balancovat. Také mám pocit, že 18 ti palcová pneumatika se ve voze F2 hůře ovládá.“

Oliver má letos za sebou již dva volné tréninky F1 se stájí Haas.

Foto: Getty Images / Clive Rose

Oliver dokonce řízení vozu formule 1 přirovnává k řízení vozu formule 3, s kterou má zkušenosti ze sezóny 2022.

„Pokud jde o styl jízdy, myslím že se formule 1 více podobá vozům formule 3. Můžete na auto opravdu tlačit a věřit mu. V F2 je to o něco méně.“

„Abych to uvedl na příkladu. Když jedu v kvalifikaci F2 poslední kolo a chci tomu dát procento navíc, abych dostal auto na limit, mám tendenci dělat chyby a ztrácet s vozem jistotu. Takže s vozem F2 se musím držet trochu zpátky, protože jedině tak se mi podaří dostat z auta maximum. Zatímco z F3 mám pocit, že tam jsem na hraně podával opravu dobrý výkon. A i v F1 cítím, že si vedu zatím docela dobře. Nevím, je to prostě přirozenější.“

Média se shodují, že oznámení Bearmana jako pilota Haasu pro příští sezónu, není otázkou jestli, ale kdy. To kdy by navíc mělo přijít každým dnem… Sám Oliver si ale ještě uvědomuje své mezery od toho stát se právoplatným pilotem F1, ale na jejich odstranění pilně pracuje.

„Snažím se zlepšit svou komunikaci s inženýry. Trávím teď hodně času na brífincích a tak. Jsem rezervním pilotem Ferrari, ale také často pracuji s Haasem, takže si uvědomuji, že úroveň těchto chlápků je opravdu vysoká. Vědomě tedy pracuji na tom, abych se z tohoto úhlu pohledu zlepšil. Chci rozšířit i své technické znalosti o F1, protože auto je mnohem složitější než ve formuli 2. To je věc, která může inženýrům skutečně pomoci a také je to dobré pro vybudování si vztahu s nimi.“

„Také chci zapracovávat na své fyzičce, protože formule 1 je velký krok z fyzického hlediska. Ve fitku teď tvrdě pracuji, protože i při volných tréninkách cítíte fyzičnost vozu F1 a já chci být připraven. Nechci aby mě to nějak limitovalo.“

Na fyzickou stránku se patrně připravuje každý pilot, který míří do formule 1. Oliver jde ale ještě dál. Neopomíjí se zaměřovat ani na mentální stránku své osobnosti.

„Snažím se pracovat i na své mentální stránce, protože si nemůžu dovolit být den mimo nebo mít špatný den v práci. A to speciálně v momentě, kdy jsou si všichni tak blízko. Na této úrovni je každý víceméně stejný. Lidé, kteří masivně vyčnívají, pokud jde o talent. Takže rozdíl je opravdu jen v mentální hře.“

„Mám mentálního kouče, který je se mnou tři roky od doby, co jsem závodil v F4. Zná mě velmi dobře a skvěle spolu vycházíme. Opravdu mi pomáhá, a speciálně v Džiddě, kde to byla má první zkušenost s F1. Bývám hodně nervózní. Takže mi pomáhá zůstat při zemi a mít nad sebou kontrolu.“



V dubnu britský mladík debutoval s F1 v Džiddě, když zaskakoval za Carlose Sainze. Dojel jako sedmý. Nyní je po jediném závodě celkově čtrnáctý, tedy na stejné pozici jako po půlce sezóny ve formuli 2...

Foto: Getty Images / Clive Rose

Bearmanův debut letos v Džiddě s Ferrari měl velký dopadl na jeho popularitu. Což trvá dodnes. Na druhou stranu se ale nachází v situaci, kdy nemůže čerpat z výhod pilotů F1, které by mu situaci s fanoušky trochu ulehčily. Junior Ferrari ovšem i v tomto bodě používá svůj optimismus a situaci si užívá.

„Má popularita samozřejmě od Džiddy roste. Byl to docela velký skok, co se týče počtu lidí, kteří mě znají. Pamatuji si, že když jsem přijel do Austrálie, bylo tam najednou hodně fanoušků, co mě poznávali. Což je upřímně skvělý pocit. Nyní sice nejsem v F1 ale z hlediska popularity, fanoušků a podobně je to skoro jako bych tam byl. Je velmi pěkné mít podporu od tolika lidí.“

„Když jsem bělem závodního víkendu na okruhu, zvládám to tedy docela dobře. Jediná věc je, že když jste pilot F2, nemáte stejné benefity jako piloti F1. Musím tedy parkovat mimo okruh a pak jít dovnitř. Takže si teď na to potřebuji vynahradit trochu více času,“ směje se Oliver. „Ale to je součást růstu směrem k F1 a je to něco na co si musíte zvyknout a užít si to.“

Také si je vědom, že všechno to cestování, fanoušci a média je skvělá příprava na jeho stále více pravděpodobnou závodní kariéru v F1. „Je to pro mě takový další volný trénink. Poprvé si tím vším procházím a jak se do toho krok po kroku dostávám, stává se z mé vytíženosti trochu rutina. Takže řekněme, že je to dobré, protože zda jednoho dne budu závodit v F1, nespadnu do toho přímo po hlavě. Mám trochu zkušenosti s médii, se strukturou víkendu a podobnými věcmi. Takže pro mě nebude takový šok, což je užitečné.“

Tento týden navíc Bearmana čeká závodní víkend na domácím Silverstone, a už teď ví, že to budou rušné dny. Čeká ho hodně mediálních povinností i vystoupení před fanoušky. A jestli jsou zvěsti pravdivé, dočká se i jmenování závodním jezdcem Haasu pro příští sezónu.

„Samozřejmě by to bylo pěkné, ale není to v mých rukou,“ uzavírá usměvavý mladík.