Okruh v Suzuce bude součástí kalendáře F1 až do roku 2029

Ikonický okruh v Suzuce, který je s malými přestávkami součástí F1 od roku 1987, patří mezi nejvíce oblíbené závodiště jak mezi závodníky, tak fanoušky.

Nedávno to potvrdila i naše anketa, v níž jsme se čtenářů F1sport ptali, který okruh považují za svůj nejoblíbenější, přičemž dráha v Suzuce se ukázala jako jedna z těch nejpopulárnějších.

Nyní mají fanoušci, ale i jezdci jistotu, že Suzuka z kalendáře F1 jen tak nezmizí. Formule 1 totiž dnes oznámila, že se zástupci okruhu prodloužila smlouvu na konání Velké ceny Japonska až do roku 2029 včetně. Připomeňme, že předchozí dohoda měla vypršet po letošním závodě, který bude nově na programu již v dubnu.

„Suzuka je výjimečný okruh a proto jsem rád, že se na něm bude závodit i nadále, a to minimálně do roku 2029. Vzhledem k tomu, že se v letošní sezoně chystáme vrátit do Japonska dříve než obvykle, chtěl bych vyjádřit svůj obrovský dík promotérovi a týmu Honda MobilityLand za podporu naší snahy o větší racionalizaci kalendáře, protože usilujeme o to, aby byl náš sport udržitelnější,“ uvedl k dnešnímu oznámení šéf F1 Stefano Domenicali.

Druhý japonský závod v Ósace?

Koncem ledna se objevily zprávy, že by závod F1 mohla v blízké budoucnosti hostit také japonská Ósaka.

Dnešní oznámení, které souvisí se Suzukou, by nicméně plány Ósaky ohrozovat neměly. Zástupce japonské agentury pro turismus Hiroši Mizohata totiž pro web Motorsport.com vysvětlil, že snahou Ósaky je, aby byla součástí kalendáře po boku Suzuky.

„Myslím, že by bylo skvělé pořádat v Japonsku dva závody, jelikož je automobilovou velmocí,“ uvedl Mizohata.