Okruh v Miami se jezdcům na simulátoru líbí. Výzvou bude poslední sektor

„Vyzkoušel jsem si to a musím říct, že to vypadá celkem úžasně,“ řekl Pierre Gasly pro Autosport. „Layout okruhu se mi opravdu líbil. Je tam poměrně hodně vysokorychlostních částí, je to docela náročné, neobvyklý typ zatáček, extrémně dlouhé zatáčky, velmi dlouhé rovinky.“

„Myslím, že bychom se měli dočkat docela dobré americké zábavy, dobré zábavy po celý víkend, takže se velmi těším, a lokalita je jedinečná.“

„Myslím, že je to dobrý okruh,“ řekl Sergio Pérez. „Má trochu klikaté oblasti, které je docela obtížné správně zvládnout, a viditelnost může být obtížná. Ale myslím, že závodění může být díky všem těm dlouhým rovinkám dobré. Jen doufám, že asfalt bude dobrý a že se nám bude dobře závodit, protože když přijíždíme na nové okruhy, nacházíme tam dobrá překvapení.“

„Je to opravdu jiné, zejména ve třetím sektoru, jsou úzké zatáčky,“ řekl Júki Cunoda. „Pokud dojde k safety caru, asi to tam bude opravdová zácpa, protože je to super těsné, dokonce i v letmém kol jsou to docela pomalé zatáčky.“

Jezdci Red Bullu si vyzkoušeli okruh na simulátoru v Milton Keynes. Valtteri Bottas měl stejnou možnost v továrně Sauberu v Hinwilu.

„Vlastně bylo příjemné vidět, že to vypadá jako skutečně dobrá trať pro předjíždění,“ řekl Fin. „Myslím, že způsob, jakým byla trať naplánována, vypadá z mé strany pozitivně. Mělo by se na ní dobře závodit. Jsou tam docela dlouhé rovinky a několik opravdu dobrých příležitostí k předjíždění.“