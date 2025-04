Okruh v Mexiku je údajně blízko podpisu nové smlouvy

Formule 1 se na Okruh bratrů Rodríguezových vrátila v roce 2015 po dlouhých 23 letech a od té doby je pravidelnou součástí šampionátu. Aktuální smlouva měla vypršet po letošním závodě – prvním od návratu na kalendář bez účasti domácího hrdiny Sergia Péreze.

Přesto podle webu RacingNews, který se odkazuje na zprávu ESPN, starostka Mexico City Clara Brugadaová oznámila během tiskové konference, že nová dohoda je na spadnutí.

„Dne 30. dubna podepíšeme s formulí 1 novou dohodu, což jsou dobré zprávy," uvedla Brugadaová.

Oficiální potvrzení ze strany formule 1 zatím chybí, nicméně po těchto veřejných slovech se očekává brzké oznámení.

Kalendář pro sezonu 2026 zatím nebyl zveřejněn. Jisté je pouze to, že se v něm objeví zcela nový podnik v Madridu. V případě podpisu nové dohody s Mexikem by se počet závodů při zachování všech současných okruhů zvýšil z 24 na 25. To sice odpovídá maximálnímu povolenému počtu podle stávající Concordské dohody, nicméně je to zároveň hranice, na kterou se F1 podle jejích představitelů nechce dostat.

Bez smlouvy pro rok 2026 v tuto chvíli zůstává kromě Mexika, a vyjma závodu v Las Vegas, který však pořádá samotná F1 a lze očekávat jeho zachování, také dráha v Imole, jež by byla v případě prodloužení smlouvy s Okruhem bratrů Rodríguezových v ohrožení.