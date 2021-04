Ojedinělý moment: Hamilton mimo trať. Až moc rychle jsem chtěl předjet pomalejší jezdce, říká

Úřadující mistr světa bojoval s Maxem Verstappenem o vedení, když se oba piloti na vlhkém, ale osychajícím okruhu v Imole dostávali přes pomalejší piloty.

V nájezdu do zatáčky Tosa ale Hamilton ve snaze předjet George Russella z Williamsu vyjel mimo suchou stopu, na mokré trati nedokázal zabrzdit a se svým mercedesem skončil sedminásobný mistr světa až ve zdi, kde si poškodil přední křídlo.

Hamilton dokázal vycouvat zpět na trať. Krátce na to vytěžil z přerušení závodu, které přišlo po velké nehodě Russella a Hamiltonova týmového kolegy Valtteriho Bottase.

Mercedes tak během červené vlajky mohl opravit Hamiltonův monopost. Po restartu na devátém místě nakonec Hamilton v závodě obsadil druhou pozici.

„Byla tam jen jedna suchá stopa a myslím, že jsem až příliš spěchal, abych se před všechny dostal. Dostal jsem se na vnitřek a viděl jsem, že bylo mokro. Snažil jsem se zastavit, ale nešlo to a dostal jsem se mimo,“ popsal Hamilton.

„Měl jsem trochu smůlu, jsem ale opravdu rád, že jsme mohli znovu jet. Je důležité, že jsme dnes pro tým získali body.“

Hamilton tak zabránil tomu, aby Verstappen z Imoly odjížděl jako vedoucí muž průběžného pořadí. O bod je po dvou závodech na čele Hamilton.

„Nemyslel jsem na to. Jen jsem se snažil překonat ten hrozný pocit, když uděláte chybu, přenést se přes to a rychle se z toho poučit,“ řekl.

„Nemáte čas se tím zabývat, vrátil jsem se do závodního myšlení. Nevěděl jsem, jestli dokážeme předjíždět nebo ne, protože mimo stopu to bude opět mokré. Přesto to se všemi kluky byly opravdu zábavné souboje. Nebyl to nejlepší den, poprvé za dlouhou dobu jsem udělal chybu, jsem ale rád, že jsem dokázal dovézt auto do cíle.“