Ohromující pocit, hodnotí Hamilton zisk šestého titulu

Hamilton potřeboval k zajištění si titulu světového šampiona získat z GP USA 2019 alespoň čtyři body, a to se mu s přehledem podařilo. Britský pilot Mercedesu dojel do cíle na druhém místě za vítězným týmovým kolegou Valtterim Bottasem a dva závody před koncem sezóny má na svém kontě 381 bodů.

„Abych byl upřímný, tak je to vážně ohromující,“ cituje čtyřiatřicetiletého rodáka z městečka Stevenage web crash.net.

„Dnes to byl velmi tvrdý závod. Pro mě to bylo obtížné i včera, zatímco Valtteri odvedl fantastickou práci, musím mu velmi pogratulovat.“

„Dnes jsem se vážně jen chtěl dát dohromady a zajistit týmu double v cíli. Nepředpokládal jsem, že by strategie jedné zastávky v boxech byla vůbec možná, pracoval jsem ale tak tvrdě, jak jen to šlo,“ vrátil se Hamilton také k průběhu nedělního závodu v Texasu.

Lewise Hamiltona na Okruhu Amerik podporoval v boji o titul i jeho otec.

„Když mi bylo šest nebo sedm, tak mi můj táta řekl, abych se nikdy nevzdával. Dnes už je z toho tak trochu rodinné motto.“

„Tlačil jsem na pilu tak tvrdě, jak jen to šlo a trochu jsem pomýšlel na vítězství. Na to jsem ale dnes neměl pneumatiky.“

„Cítím spoustu emocí. Je to čest dostat se mezi takové velikány,“ uvedl Hamilton, čímž připomněl, že svým šestým titulem v historických tabulkách zaplnil mezeru mezi Fangiem a Schumacherem.

Vítěz třiaosmdesáti velkých cen po skončení grand prix v Austinu nezapomněl ani na bývalého nevýkonného šéfa Mercedesu Nikiho Laudu, který letos zemřel. Kromě toho také Hamilton děkoval své rodině a svým nejbližším.

„Právě teď je těžké pochopit, co vlastně cítím.“

„Přirozeně je to asi čiré štěstí. Cítím se pokornější než kdy jindy. Hned jsem viděl mé rodiče a sledoval jsem úsměv mého otce, který ani nemusel nic říkat.“

„Podporoval mě od mých začátků, stejně tak Linda (Hamiltonova nevlastní matka) a pochopitelně stejně jako moje maminka. Všichni z nich pro mě velmi tvrdě pracovali. Vážně jsem si přál, aby dohromady vycházeli.“

„Tohle je první závod po dlouhé době, kdy jsme se tu všichni sešli a jsme jednotní jako rodina.“

„Jsem vážně vděčný všem v továrně a každému, kdo mě v tomto roce podporoval. Je mi ctí a výsadou, že mohu pracovat s takovýmto týmem.“

„Velmi mi chybí Niki. Vím, že v tento den by smeknul svoji čepici. Ještě včera by býval říkal, že mi platí příliš moc, ale dnes už by smekal. Bez něj bych tohoto nikdy nedosáhl. Po duchovní stránce je tu stále s námi,“ zavzpomínal závěrem Hamilton na Laudu, který částečně stál za příchodem Brita k Mercedesu.

Foto: Getty Images / Dan Istitene