Ohebná přední křídla? FIA žádné kroky nechystá

Flexibilní přední křídlo může zlepšit vyvážení vozu v různých typech zatáček. V poslední době se o tomto tématu šíří mnoho spekulací. Psalo se, že Red Bullu jsou trnem v oku přední křídla Ferrari a McLarenu nebo / také Mercedesu. Dokonce měl prý přesvědčovat Aston Martin, aby podal protest.

FIA testuje flexibilitu křídel pomoci závaží. Pokud se křídlo neprohne více, než je povoleno, je vše v souladu s pravidly. Pokud by někdo podal protest, FIA by samozřejmě situaci prověřila, ale je extrémně nepravděpodobné, že by byl tým například diskvalifikován.

Přestože bylo na záběrech z palubních kamer vidět, že se křídla ohýbají, FIA je podle Autosportu s konstrukcemi, které týmy používají, spokojena a prozatím neplánuje nic prověřovat. Také současné testy pružnosti předních křídel zůstanou na současné úrovni.

Marko: Nestěžovali jsme si, jen jsme si toho všimli

Objevily se informace, že se Red Bull obrátil na FIA. „Nestěžovali jsme si, jen jsme si toho všimli,“ řekl Helmut Marko. „Pokud je auto na rovinkách o tolik rychlejší, pak je jasné, odkud to pochází. Ale prošlo to kontrolou, takže to bylo v pořádku.“

Red Bull sám byl v minulosti terčem diskusí o flexibilitě křídel. „Vždy to byl problém a téměř každého týmu se to v určité fázi dotklo,“ řekl Marko. „Jednou některé týmy obviní jiné, a pak ty, které jsou pozadu, obviňují ostatní a říkají, že to nemají. Tohle je normální hra po celou dobu, co jsem ve formuli 1. Vždy to tak bylo.“

Výkonnostní inženýr Ferrari Jock Clear uvedl, že využití výhod flexi křídel je stejně důležitým aspektem jako jiné klíčové oblasti vozu.

„Není pochyb o tom, že to musíte udělat, abyste byli rychlí,“ řekl Clear. „Zkoumáte cokoli, co máte k dispozici v rámci pravidel. Není tomu jinak u předního nebo zadního křídla, podlahy nebo čehokoliv jiného. Je to jen vývoj.“

„Je jasné, že přední křídla dnes hrají velkou roli,“ řekl Toto Wolff. „Velkou roli hraje aerodynamická pružnost, ale také podlahy. Myslím, že je to vždy kombinace. Můžete mít přední křídlo, které se ohýbá jako banán a testem projde, ale zbytek auta prostě v interakci nefunguje správně. Myslím, že každý se snaží posouvat hranice v rámci předpisů.“