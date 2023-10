Oficiální výstava F1 za humny. Po Madridu ji bude hostit Vídeň

Formule 1 oznámila, že chystá svoji další oficiální výstavu. Od 2. února ji bude hostit Vídeň.

Vídeň se stane po Madridu druhým městem, který bude hostit oficiální výstavu formule 1. Připomene, že se výstava ve španělské metropoli uskutečnila v první polovině letošního roku a k vidění na ní byl i ohořelý monopost Romaina Grosjeana z Velké ceny Bahrajnu 2020.

Spoustu by toho měli fanoušci vidět i ve Vídni, kde výstava proběhne v objektu METAstadt v termínu od 2. února až do pozdního jara.

Expozice ve Vídni bude rozdělena do šesti částí. Jak uvádí tisková zpráva F1, výstava bude zahrnovat dosud nezveřejněné fotografie, které by měly fanoušky přenést do nejzásadnějších momentů historie F1. Chybět ale nebudou ani fyzické artefakty, a to včetně již zmíněného vozu Grosjeana.

Předprodej vstupenek pro ty, kteří se registrují na webu www.oeticket.com, bude zahájen v pondělí 23. října v 10:00 hodin. Volný prodej pak bude zahájen ve středu 25. října v 10:00 hodin.

„Po úspěchu naší první výstavy formule 1 v Madridu jsme nadšeni, že můžeme potvrdit Vídeň jako druhé hostitelské město této inovativní expozice. Rakousko má ve formuli 1 skvělou historii, takže jsme potěšeni, že můžeme tuto podívanou přenést do jeho hlavního města a poskytnout fanouškům další způsob interakce s F1, stejně tak jim dát možnost užít si bohatou historii tohoto sportu,“ uvedl šéf F1 Stefano Domenicali.