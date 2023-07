Oficiálně! Nové Lamborghini SC63 pro WEC a IMSA

Slavný Festival rychlosti v Goodwoodu každoročně přináší řadu odhalených novinek. Tou největší z kategorie závodních vozů je letos bezesporu odhalení nového prototypu Lamborghini SC63. Speciál postavený podle „zámořských“ pravidel LMDh uvidíme už příští rok nejenom ve vytrvalostním mistrovství světa FIA WEC.

První hybridní závodní Lamborghini. I tak se dá titulovat ve čtvrtek odhalený prototyp SC63 LMDh, který má pod kapotou nový dvakrát přeplňovaný osmiválec o objemu 3.8 litru. Ten spolupracuje se standardizovaným hybridním systémem, jenž je totožný pro všechny vozy LMDh.

Speciál, který bude příští rok Lamborghini Squadra Corse nasazovat do vytrvalostního MS WEC (tím pádem se objeví v Le Mans) a do vybraných vytrvalostních závodů spadajících do IMSA WeatherTech SportsCar Championship (Michelin Endurance Cup), je postavený na základech šasi od francouzské společnosti Ligier. Lamborghini je tak první značkou v LMDh, která využívá tohoto dodavatel monokoku.

„SC63 je tím nejpokročilejším závodním vozem, jaký kdy Lamborghini postavilo. Přesně zapadá do naší strategie ‚Direzione Cor Tauri‘, na základě které probíhá postupná elektrifikace naší kompletní modelové řady,“ uvedl v oficiálním prohlášení CEO italské značky Stephan Winkelmann.

Lamborghini si ke spolupráci na voze LMDh vybralo Ligier právě proto, že žádná jiná ze značek v LMDh s francouzskou společností zatím nespolupracuje. To dalo Lamborghini větší volnost ve vývoji a italské automobilce to na příklad umožnilo využít přední zavěšení v designu „push-rod“.

„Motorsport je pro nás průkaznou laboratoří testující fungování našich technologií. Náš prototyp SC63 LMDh je vzrušující výzvou po technické i lidské stránce,“ dodal šéftechnik Lamborghini Rouven Mohr.

Testování nového vozu na trati odstartuje v srpnu. Čtyřmi dosud potvrzenými piloty pro program značky s býkem ve znaku ve WEC a v IMSA jsou Romain Grosjean, Daniil Kvjat, Mirko Bortolotti a Andrea Caldarelli.