Oficiálně: Ferrari potvrdilo odchod technického šéfa pro šasi Cardileho

Očekávané se stalo skutečností. Ferrari ohlásilo odchod svého technického šéfa pro šasi Cardileho. Zamířit by měl do Astonu Martin.

Již několik tydnů média hovořila o tom, že by měl Ferrari opustit jeho technický šéf pro šasi Enrico Cardile s tím, že by měl následně zamířit do Astonu Martin.

Dnes se potvrdila první polovina této spekulace - Ferrari oznámilo, že Cardile italskou stáj opouští a že jeho pozici dočasně zastane šéf stáje Frédéric Vasseur.

„Ferrari děkuje Enricovi za práci, kterou pro tým během spousty let odvedl,“ uvedla Scuderia v tiskovém prohlášení.

Cardile, jenž je primárně expertem na aerodynamiku, má velký podíl na současném voze Ferrari s označením SF-24, které letos získalo dvě výhry, ale v posledních závodech se trápilo.