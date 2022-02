Odvoláním Masiho podlehla FIA tlaku, myslí si Horner

Christian Horner považuje rozhodnutí FIA ukončit působení Michaela Masiho ve funkci ředitele závodu F1 za „kruté“ a trvá na tom, že FIA nakonec podlehla tlaku, který „není správný“.

Masiho nahradí dva noví ředitelé závodu – Eduardo Freitas a Niels Wittich. Kromě toho vznikne v sídle FIA pracoviště, které bude řediteli závodu pomáhat. Přímo v dějišti pak bude radit bývalý asistent zesnulého Charlieho Whitinga Herbie Blash.

Horner uvítal Blashovu přítomnost a zavedení nové technologie, která má stewardům usnadnit rozhodovací proces, ale přesto považuje Masiho odchod za „tvrdý“.

„Je to obtížné. Je to záležitost FIA. Myslím, že je to kruté, vloni byl ve velmi těžké pozici,“ řekl Horner pro talkSPORT.

„Když se podíváte na to, co má k dispozici za prostředky, ve srovnání s tím, co mají týmy, tak je to obrovský rozdíl. Je dobré slyšet, že přivádí věci, jako je ekvivalent VAR a jeden z nejzkušenějších chlapů Herbie Blash. Jen si myslím, že na odstranění Michaela byl vyvíjen tak velký tlak, a to není správné. To je můj osobní pocit.“