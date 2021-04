Odstraněním šikany v Barceloně se zlepší závody, říká Russell

Pilot Williamsu, který ve formuli 1 začíná svou třetí sezónu, se stal před nedávném novým ředitelem GPDA, když nahradil Romaina Grosjeana.

„Dobré závody přitahují více fanoušků. Ukazují F1 v nejlepším světle. Abych byl upřímný, samotné závodění za posledních dvacet let pravděpodobně nebylo dostatečně dobré. Možná ani dostatečně ryzí,“ říká Russell v rozhovoru pro RaceFans.

„Dobré závodění vidíme jen v případě, kdy je velký rozdíl v pneumatikách, v opačném případě nemůžete předjíždět nebo závodit. Snažíme se hledat způsob, kterým bychom mohli navrhnout něco jako seznam cílů a předložit ho směrem k F1 a Pirelli, abychom mohli říct, co potřebujeme od aut, od pneumatik a od okruhů, abychom měli dobré závody.“

Mladému britskému jezdci se v tomto ohledu nelíbí šikana před poslední zatáčkou Katalánského okruhu, která byla přidána do Velké ceny Španělska v roce 2007. Původní verze této sekce zatáček stále existuje a využívají ji některé jiné závodní série.

Podle Russella by bylo pro F1 prospěšné vrátit se k původní variantě.

„Okruh nabízí celkem špatné závodění a závody jsou vždy poměrně nudné. Myslíme si, že kdyby se okruh vrátil k posledním dvěma zatáčkám, jako měl před 15 lety, kdy to byly dvě rychlé zatáčky, byli bychom schopni jet trochu blíže monopostu před sebou, na rovinku bychom najeli vyšší rychlostí a efekt větrného pytle by byl do první zatáčky výraznější,“ dodává pilot Williamsu.

„Fanoušci by sledovali monoposty v mnohem vyšších rychlostech. Jezdci by projížděli neuvěřitelně rychlou zatáčku, což je vzrušující. Byla by to výhra pro obě strany a je to rychlá náprava okruhu, který je nyní dost špatný.“

Šikana přitom byla původně vybudována na žádost Mezinárodní automobilové federace (FIA), aby se snížila rychlost vozů najíždějících na hlavní rovinku. Russell uznává, že odstranění šikany by mělo „bezpečnostní důsledky“.

Současná konfigurace trati je schválena automobilovou federací pro F1. Jakákoliv změna by opět musela projít inspekcí.

„Není to tak snadné jako jen říct 'dobře, změňme tento okruh a vraťme se k původní verzi'. Je to ale něco, co by se mohlo změnit od příštího roku,“ uzavřel Russell.

Na závodníky přesto letos bude 9. května, kdy se pojede GP Španělska, na okruhu čekat změna. Úpravou totiž prošla 10. zatáčka, ze které už není ostrá vlásenka, která se začala používat v roce 2004, ale táhlejší oblouk, který se více podobá původní verzi této zatáčky.