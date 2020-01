Odstoupím, až vyhraji, říká Abiteboul

Renault má za sebou čtyři sezóny od návratu do F1. V prvním roce po převzetí Lotusu skončil 9., následně 6. a 4. Vloni se ale posun vpřed zastavil a Renault porazil McLaren se stejným motorem.

Podle Cyrila Abiteboula byl posun mezi léty 2016 a 2018 fantastický a možná Renault trochu „uchlácholil“.

„Dobrý výkon v roce 2018 skryl některé vnitřní slabiny, které jsme odhalili až vloni se skvělým jezdcem,“ řekl Abiteboul pro MotorSport Magazine. „S Danielem a veškerým tlakem, který přichází s takovým jezdcem, se nám to podařilo napravit až na konci roku.“

„Daniel dokázal ukázat na slabiny, které jsme měli. Staví nás to do situace, kdy se nemáme před potřebnými změnami kam schovat. Loňský rok určitě odhalil to, co je třeba v našem balíčku ještě vyřešit.“

Renault měl problémy zejména se samotným vozem, což nakonec vyústilo v další personální změny. Do týmu přijde Pat Fry, naopak Nick Chester po mnoha letech skončil.

„Formule 1 je tvrdý sport, ve kterém se jako šéf týmu nemohu na nic vymlouvat. V průběhu času jsem vyrostl, ale stejně jako každý, také já se musím zlepšovat.“

Abiteboul odkázal na své kořeny, které nejsou jen francouzské. Sám je prý „emotivní a bere věci vážně“.

„Miluji závodění a je těžké žít s představou, že každý víkend prohráváme a tak to je. Přestože se zlepšujeme, prohráváme každý víkend. Dokonce i druhé místo znamená první poražený.“

Odstoupím až vyhraji

„Je to pro mě změna. Musím se naučit prohrávat, ale nechci ztratit ze zřetele skutečnost, že chci vyhrát. Touha po vítězství s těmito roky bez vítězství stále roste.“

Neuhasitelné touha po úspěchu je to, co pohání Abiteboula. Rezignovat se prý nechystá. „Udělám to, až vyhraji. Je to výzva.“

„Každý rok, který uplyne, jsme stále silnější. Dokonce i letos. Jsme silnější poté, co jsme skončili pátí, než jsme byli rok předtím po zisku čtvrtého místa. Nepochybuji o tom a jen na tom záleží.“

„Každý rok, co jsme silnější, se přibližujeme ke konečnému cíli, kterým je vyhrát, což je můj individuální cíl. To, zda se mi to podaří, nebo ne, to je už jiný příběh.“

Mnoho týmů ze středu pole se dívá s nadějí na rok 2021, ve kterém se dramaticky změní pravidla. Renault není výjimkou.

„Je to velká příležitost, ale já nechci znovu udělat stejnou chybu,“ řekl Abiteboul.

„Neexistuje žádný tým, který by se na rok 2021 díval tak, jako se na něj díváme my. Rozhodli jsme se na něj vyčlenit velké množství zdrojů.“

„Ale rok 2021 by neměl být omluvou pro špatnou sezónu v roce 2020. Očekávám lepší sezónu a to, že dokážeme dosáhnout změn a vylepšení.“

Foto: Getty Images /​Mark Thompson