Odstoupení v Imole bolelo nejvíce v kariéře, říká Gasly

„Musím říct, že to bylo pravděpodobně nejbolestivější odstoupení ze závodu, jaké jsem doposud měl,“ řekl Gasly.

„Je zřejmé, že tyto věci se v motorsportu dějí a je jedno, zda jste v první desítce nebo mimo body. Vždy to bolí, ale překonáte to. Když se to přihodí v první pětce a na potenciálním třetím místě na stupních vítězů, tak samozřejmě trvá trochu déle, než se rány zahojí.“

„Těšil jsem se na souboj s Danielem. Myslím, že to mohlo být pěkné, zejména s tempem, které jsme předváděli celý víkend.“

Souboj s Ferrari

Pokud by Gasly dojel na dobrém místě, mohl vypadat odlišně i souboj s Ferrari v Poháru konstruktérů. AlphaTauri na slavnější kolegy z Itálie ztrácí 14 bodů.

„Každý víkend je to matematicky obtížnější, protože i oni bodují a závod od závodu zlepšují svůj vůz. Není to snadné.“

„Bohužel jsme v Imole promarnili příležitost získat velké body z mé strany, což by nás přiblížilo. Chceme věřit, že můžeme získat dobrý výsledek, doufáme, že to přijde před koncem roku a věci začnou vypadat dobře. Půjdeme naplno, ať se stane cokoliv. Nebude to snadné, ale dáme do toho všechno.“