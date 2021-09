Odstartuje Verstappen v Soči z konce pole? O nasazení motoru se rozhodne až v sobotu

Verstappen už více než týden ví, že v Soči odstartuje nejlépe ze čtvrtého místa. Může za to penalizaci, kterou dostal v Monze v neděli večer za kolizi s Hamiltonem.

Red Bull mu bude muset v nejbližších závodech nasadit novou pohonnou jednotku. Soči je okruh, který Red Bullu příliš nevyhovuje. Všechny závody na této trati vyhrál zatím Mercedes.

Pokud by Verstappen nasadil novou pohonnou jednotku, může mít šanci dojet na slušných bodech a možná zhruba tam, kde by dojel, kdyby startoval bez další penalizace.

„Je nevyhnutelné, že budeme muset přijmout trest. Máme časové okno na tři nebo možná dokonce čtyři závody, kdy to můžeme udělat,“ řekl Horner pro racingnews365.com.

„Jestli to uděláme, nebo ne, bude opravdu záležet na tom, kde v sobotu v Soči budeme.“

Verstappen je v této nepříjemné situaci kvůli kolizi s Hamiltonem v Silverstonu. Těžký náraz měl za následek vznik trhliny mezi převodovkou a motorem. Jezdit s ním je velmi riskantní.

„Bohužel je to v konstrukční části, takže by bylo velmi obtížné to opravit nebo vyztužit. Tento motor má najeto velmi málo kilometrů, takže jsme se na něj podívali jako na možný páteční motor, možná by to šlo, ale je to bohužel nepravděpodobné.“

Pérez nasadil novou pohonnou jednotku už v Zandvoortu. U Hamiltona nasazení další a tedy penalizace nelze vyloučit, ale není to tak akutní jako u Verstappena.

Ferrari by pak mělo přivézt novou a vylepšenou pohonnou jednotku do Turecka. Podle Sainze to však ještě není zcela jisté.