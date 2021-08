Odstartovat Q3 byla chyba, uznal Masi

Vettelova slova o špatných podmínkách na trati se prostřednictvím jeho závodního inženýra dostala až k Masimu. Poslední část kvalifikace přesto pokračovala – dokud v sekci zatáček Eau Rouge/Raidillon neboural Lando Norris.

Masi uznal, že odstartovat třetí část kvalifikace byla chyba. „V sobotu večer jsem mluvil s řadou jezdců, abych získal jejich zpětnou vazbu. Poskytli mi velmi konstruktivní připomínky,“ řekl Masi, kterého cituje Motorsport.com.

„Takže ano, zpětný pohled je úžasná věc. A na základě toho, co mi řekli, po zkušenostech s podmínkami na tomto okruhu a se vším ostatním, bychom pravděpodobně nezačali.“

„Je to také výhoda zpětného pohledu s tím, že jeli na tomto okruhu v těchto podmínkách, protože každý okruh je trochu jiný, co se týče způsobu, jakým se snáší voda, s tím, jak reagují pneumatiky atd. Ke všemu musíte přistupovat individuálně.“

Nehody v Eau Rouge z poslední doby podle Masiho nehrály roli v rozhodování o tom, zda se bude v neděli závodit.

„Ne, myslím, že se člověk každý den učí. A jak už jsem řekl, večer jsem mluvil s řadou jezdců, zejména poté, co zažili počasí a jízdu na trati, což jim poskytlo dobrou referenci. Dali mi úžasnou zpětnou vazbu o tom, co se může a nemůže stát, což samozřejmě pomohlo procesu v neděli. Všichni, se kterými jsem mluvil, byli velmi ochotní říct ‚tohle je okno toho, co můžeme a nemůžeme udělat‘, což bylo nesmírně užitečné.“