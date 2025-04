Odmítnutím podpořit kariéru Maxe Verstappena jsem přišel o miliony, říká bývalý sponzor jeho otce

Zakladatel společnost Trust, která se zabývá elektronikou, Michel Perridon v podcastu The Dutch Dragons promluvil o tom, jak jej odmítnutí investovat do kariéry Maxe Verstappena připravilo o lukrativní investici.

Perridon prostřednictvím své společnosti Trust na začátku milénia podporoval Jose Verstappena, když působil ve formuli 1. Loga nizozemské společnosti tehdy byla dobře vidět například na vozech Minardi.

Když však později manažer Jose Verstappena Raymond Vermeulen přišel za Perridonem s tím, zda nemá zájem podporovat i kariéru jeho syna Maxe, nizozemský podnikatel odmítl.

„Vždy jsem sponzoroval Jose Verstappena se svou společností, a to stálo miliony,“ uvedl Perridon.

„Jednou za mnou pak přišel jeho manažer s tím, že se stará i o Maxe. Řekl mi: 'Nechceš investovat pět milionů (eur, pozn. red.) do jeho kariéry? Pak dostaneš 10 procent z veškerých Maxových příjmů po zbytek jeho života...' Odpověděl jsem, že to neudělám, že už jsem do jejich rodiny investoval hodně,“ popsal byznysmen, který dnes, i přes to, že Max Verstappen vydělává desítky milionů eur ročně, bere tento příběh s nadhledem.

„Prostě malá chybička,“ dodal.