Odložen už devátý závod. V termínu se nepojede ani v Kanadě

Velká cena Kanady se v červnu v plánovaném termínu nepojede. Místní to dnes oficiálně potvrdili. Na řadě je nyní Francie, ale ani tam situace nevypadá příliš optimisticky. Sezóna tak začne patrně nejdříve v Rakousku na začátku července.

V prohlášení organizátoři zdůraznili, že místní orgány hrály v odložení klíčovou roli.

Místní už dříve uvedli, že závod by bylo možné odložit nejpozději do října, pak by tomu už bránilo očekávané počasí.

Start v Rakousku?

Podle Auto Motor und Sport se už jedná o možnosti, že by se v Rakousku odjely dva závody. F1 má dobrou motivaci udržet letošní počet závodů nad 15, aby nemusela snižovat cenu za televizní práva.

Dva závody by se mohly teoreticky jet také v Silverstonu. Odvážný plán na druhý závod v opačném směru je ale spíše nepravděpodobný. Okruh není pro tuto „konfiguraci“ homologován a změna by znamenala nutnost úprav zejména únikových zón.

Foto: Activepictures / Jiří Křenek