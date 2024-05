Odjet závod, jet domů a myslet na Monako. Poslední Alonso si od závodu moc neslibuje

Alonso v tréninku boural. Mechanici dokázali jeho vůz opravit a mohl se tak zúčastnit kvalifikace. V ní se dostal na výjezdu z Tamburella do kačírku, ale mohl pokračovat. Nakonec ale vzdal poslední pokus a zůstal poslední.

Alonso uvedl, že se rozhodli, že na začátku kvalifikace odjedou ještě pár kol, které jim chyběly kvůli nehodě v tréninku.

„Rozhodli jsme se, že do auta dáme palivo na celou první část a uděláme několik zastávek v boxech, takže když jsem zajel čas, myslím, že to bylo první kolo, takže jsem měl v autě ještě hodně paliva,“ vysvětlil Alonso pro DAZN.

„Když bylo auto na konci lehké a nasadili jsme poslední sadu pneumatik, musel jsem do boxu kvůli neznámému problému. Řekli, abych zastavil, protože viděli na autě něco, co nebylo... neupřesnili, co to bylo, ale musel jsem zastavit. Myslím, že by to asi stačilo na postup do Q2.“

Od závodu si toho Alonso moc neslibuje. „Dokončit závod, jet domů a přemýšlet o Monaku. Tohle je druhý nejtěžší okruh na předjíždění, hned po Monaku. V Singapuru se předjíždí snadněji než v Imole. To mluví za vše, bude to závod, kde se bude předjíždět velmi málo nebo vůbec.“